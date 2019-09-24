0553 313 94 23

'Bunun sonunda kan dökülecek...' Cezası belli oldu

Kayseri'de nişanlısını öldüren sanık, "tasarlayarak öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

24 Eylül 2019 Salı 19:42
'Bunun sonunda kan dökülecek...' Cezası belli oldu

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında, tutuklu sanık Özkan Onay, maktul Gülay Şimşek'in annesi Tülay Cengiz, babası Kazım Şimşek, taraf avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı hazır bulundu.

Söz verilen sanık Onay, maktul ile olaydan 7 ay önce tanıştığını, ailelerin tanışmasının ardından nişanlandıklarını, imam nikahı kıydıklarını söyledi.

Zamanla aralarının bozulduğunu, bunun nedenin de maktulun teyzesinin kızı S.E. olduğunu öne süren sanık Onay, şunları kaydetti:

"Aramızı rahmetlinin teyzesinin kızı S.E. bozdu. 'Benim sözümden çıkmaz' deyip, ikimizi barıştırmak için araba almamı istedi. Rahmetliye zengin bir iş adamı bulduğunu ve onunla evlendireceğini söyledi. S.E, biri keresinde rahmetlinin sert erkeklerden hoşlandığını söylemesi üzerine ben de maktule bir tokat attım. Aramız daha da bozuldu. Hakkımda uzaklaştırma kararı çıkardı. Olay öncesi rahmetlinin evden birkaç kez yabancı bir arabaya binerek ayrıldığını gördüm. Bunu annesine söyledim, haberleri olmadığını söyledi. Olay günü de konuşmak için çalıştığı yere gittim. Bana ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu. Ben de yanımda bulunan ve bir hafta önce satın aldığım ruhsatsız tabanca ile 4 el ateş ettim. Pişmanım, olmasaydı iyiydi ama."

"Bunun sonunda kan dökülecek"

Duruşmada tanık olarak dinlenen maktulun teyzesinin kızı S.E. ise maktul ile sanığı kendisinin tanıştırdığını, sanığın yalanları ve bazı fevri davranışları nedeniyle ikilinin ayrıldığını anlattı.

Şimşek'in telefonda engellemesi ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırmasının ardından Onay'ın cinayetten bir gün önce 30 Temmuz gecesi, kendi cep telefonuna gönderdiği, "Beni bir ara bacım. Bunun sonunda kan dökülecek. Gülay ile konuş, aklını başına alsın. İnan ölüm şerbetini içmiş. Ben o kadarını diyorum. Kendi canımdan vazgeçtim ama onu çok seviyorum. Gülay'ı kimseyle paylaşamam, onu da bilsin. Sonu belli." yazılı mesajları okuyan S.E, bunları mahkeme heyetine sundu.

Savcının mütalaasında, "tasarlayarak öldürme" suçundan ceza istemesinin ardından mahkeme heyeti tarafından son sözü sorulan sanık Onay, "pişman" olduğunu belirtti.

Mahkeme heyeti sanığa "tasarlayarak öldürme" suçundan müebbet hapis ve 6136 sayılı yasaya muhalefet suçundan 1 yıl hapis cezası verdi.

Olay

Kocasinan İlçesi Serçeönü Mahallesi Ahmetpaşa Caddesi'ndeki iş yerinden evine gitmek üzere ayrılan Gülay Şimşek (27), nişanlısı Özkan Onay (36) ile 31 Temmuz'da, karşılaşmış, bir süre konuşan ikili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Onay, yanında bulunan tabancayla Şimşek'e ateş etmişti.

Ağır yaralanan Şimşek, kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalanmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Maktulun cinayetten 13 gün önce sanığın görüntüsünü çektiği, annesinin de tanık olarak yer aldığı videoda, sanıktan bir daha kendisine yaklaşmaması konusunda söz aldığı ortaya çıkmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 19:42
  1. Kayseri
  2. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'A'dan Z'ye saldırıyı İran yaptı'
    1. 'A'dan Z'ye saldırıyı İran yaptı'
    2. Türkiye Özbekistan'da altın arayacak!
    3. '#OurVoiceErdogan' dünya gündeminde
    4. Erdoğan'dan sert 'İsrail' tepkisi: BM..
    5. Muharrem ayı ne zaman bitiyor? Aşure..
    6. Korkutan açıklama: İstanbul'da 7,5..
    7. İran'dan Fransa'nın çabalarına cevap!
    8. Nazlı Ilıcak'tan Başkan Erdoğan'a..
    9. Kulp'ta HDP'lilerin şehit yakınlarına..
    10. Ve harekete geçildi... Mercek altına..
    11. Fransa’da demiryolu çalışanları grevde
    12. Trump'tan Ukrayna açıklaması
    13. Fransa'dan ABD-İran gerilimi açıklaması
    14. İhsan Şenocak'tan sert tepki: Kadın..
    15. Erdoğan'dan dünyaya 'Güvenli Bölge'..
    16. ABD'den vatandaşlarına "artan..
    17. 'İngiltere 31 Ekim'de AB’den ayrılacak'
    18. Erdoğan'dan BM kürsüsünde 'nükleer'..
    19. 'Bunun sonunda kan dökülecek...'..
    20. Erdoğan - Merkel görüşmesinin..
    21. BM'de 'Binali Yıldırım' sürprizi!
    22. Yücel İldiz: Bu haftayı da kayıpsız..
    23. İstanbul Sözleşmesi'nin Denetleyicisi..
    24. Cem Öğretir’e ne oldu? Cem Öğretir..
    25. "Müslüman olduğum için son derece..
    26. Yargıtay'dan "FETÖ ile mücadele"..
    27. Kritik görüşme sonrası Kurtulmuş'tan..
    28. MHP'de kritik tarih belli oldu!
    29. Volkan Bozkır kimdir? Türkiye'nin BM..
    30. Afrin’de patlama! Ölü ver yaralılar var
    Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan derken o isim parti kurdu! CHP'ye rakip olacaklar
    Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan derken o isim parti kurdu! CHP'ye rakip olacaklar
    Son anket sonuçları açıklandı! İmamoğlu'na soğuk duş
    Son anket sonuçları açıklandı! İmamoğlu'na soğuk duş
    Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan derken.... Eski bakan yeni parti kuruyor!
    Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan derken.... Eski bakan yeni parti kuruyor!
    Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz? anketinde Erdoğan ipi göğüsledi
    Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz? anketinde Erdoğan ipi göğüsledi
    "Bırakın bitmeyi FETÖ yeniden yapılanıyor"
    "Bırakın bitmeyi FETÖ yeniden yapılanıyor"

    Günün Karikatürü

    25 Eylül 2019
    FETÖ’ye tanıklıkta hasta, Tayyip’e çelme takmada usta
    FETÖ’ye tanıklıkta hasta, Tayyip’e çelme takmada usta
    İttifak dengelerini değiştirecek bomba anket! "Yeni partilerle ittifak yapacak"
    İttifak dengelerini değiştirecek bomba anket! "Yeni partilerle ittifak yapacak"