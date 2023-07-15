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Gündem Bunun neresi lüks neresi ihtişam!
Gündem

Bunun neresi lüks neresi ihtişam!

Yeniakit Publisher
2023-07-15 23:18:00 -
Bunun neresi lüks neresi ihtişam!

Nakşibendi Tarikat’nın Halidiye kolu Menzil cemaati şeyhi Gavsı Sani Seyyid Abdulbaki El Hüseyni'nin vefatı sonrası solak medyanın saldırıları bitmek tükenmek bilmiyor. Menzil'de bulunan cami ve çay ocaklarını Alman DW muhabiri lüks hayat ve şatafat diyerek duyurdu. CHP'nin kanalı ise bunu haber yaptı.

Geçtiğimiz günlerde vefat eden Nakşibendi Tarikat’nın Halidiye kolu Menzil cemaati şeyhi Gavsı Sani Seyyid Abdulbaki El Hüseyni'nin cenazesine milyonlar akın etti.

Solak medyanın saldırıları ise bitmek tükenmek bilmiyor.

En son cami ve çay ocağını lüks hayat ve şatafat diyerek nitelemeye kalktılar.

İşte CHP'nin kanalı ve DW muhabirinin servis ettiği haber fotoğraflar:

Tarikatın “kurtarılmış bölge” olarak kullandığı köyün içinden fotoğraflar ortaya çıktı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Menzil tarikatının şeyhinin ölümünün ardından yeni şeyhin kim olacağı konusunda tartışmalar devam ederken, tövbe yetkisi 3 çocuğuna paylaştırıldı.

Yaşanan tartışmalar dışında lüks hayat tarzlarıyla da gündeme gelen tarikat mensuplarının bu hayata dair fotoğrafları ortaya çıktı.

Şeyhin üç oğluna Menzil'de birer camii ve 'tövbe yetkisi' verildiği hatta önceki tövbelerin iptal edildiği haberi çok konuşuldu.

Şimdi ise tarikatın “kurtarılmış bölge” olarak kullandığı köyün içinden fotoğraflar ortaya çıktı.

Fotoğrafları çeken DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ, bir caminin üstünün mevsimlere göre açılıp kapanabildiğini yazdı.

Otomatik olarak açılıp kapanan cami çatısının yanı sıra köyde tarikatın halifelerinin kaldığı ultra lüks villalar da ortaya çıktı.

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