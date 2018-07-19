0553 313 94 23

Bunun adı şerefsizlik! Yavru köpeği asarak öldürdüler

Denizli'nin Tavas ilçesinde, inşaat halindeki bir binanın üçüncü kat penceresinde, boğazından iple asılı yavru sokak köpeği ölüsü bulundu. Polis olayı kimin yaptığını araştırırken, yavru köpeği görenler dehşete düştü, büyük tepki gösterdi.

19 Temmuz 2018 Perşembe 16:14
Bunun adı şerefsizlik! Yavru köpeği asarak öldürdüler

Olay, Tavas ilçe merkezindeki 5 katlı inşaat halindeki binanın üçüncü katında meydana geldi. Bugün saat 14.00'te binanın üçüncü katındaki pencerenin dışında, boğazına bağlı iple asılı şekilde yavru sokak köpeğini gören çocuk, esnafa haber verdi. Olay yerine gelen ve yavru köpeği boğazından asılı şekilde gören esnaf, vicdansızlığa tepki gösterdi. Binaya çıkanlar, köpeğin asılı olduğu katta boş şarap ve bira şişeleri buldu.

Bir çevre sakini, "Bu devirde böyle bir vicdansızlığı kim yapabilir? Bunu yapanın ve yapanların bulunup yetkililer tarafından cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

Bölgedeki esnafın yavru sokak köpeğini bildikleri, sürekli sokakta dolaştığı ve besledikleri de öğrenildi. Vatandaşlar olayla ilgili polise ihbarda bulundu.
Kılıçdaroğlu, CHP delegelerine “Bakın! AK Parti beni hiç sevmiyor... Benden sakın vazgeçmeyin” mesajı verme imkânı bulmuştur.

Yaklaşan tsunaminin önüne çıkan bu dalgakıranın pek işe yaramayacağını düşünüyorum ama ben yine de büyük konuşmayayım.

 

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 16:14
  1. Denizli
  2. Yavru Köpek
  3. Cinayet

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    DHKP-C'ye büyük şok! Gri listede yer alıyordu
    1. DHKP-C'ye büyük şok! Gri listede yer..
    2. Irak'ta neler oluyor? Sadr'dan yeni..
    3. Ağız içi yaralarının belirtilerinin..
    4. Yılan ısırmalarına karşı önemli uyarı:..
    5. Selfie çekerken 3 bin voltluk tellerin..
    6. Wilshere, Fenerbahçe'ye neden imza..
    7. Aydın'da korkunç kaza! Temizlik..
    8. Elde karıncalanma neden olur?
    9. A101 BİM aktüel indirim ürünleri..
    10. AB'den flaş karar: Macaristan'ı..
    11. Skandal! Ünlü medya patronu öz kızına..
    12. Düğün günü eşini öldürdü, anlattıkları..
    13. Milli Eğitim’de “sistem” skandalı!..
    14. Kidz Eurosport ve MTV kanallarının..
    15. Ölü olarak girdiği mahkemeden sağ..
    16. Aziz Yıldırım, Sözcü muhabirini topa..
    17. MİT'in paketlediği FETÖ'cü tutuklandı
    18. Bunun adı şerefsizlik! Yavru köpeği..
    19. Fırat Doğu Parlak kimdir?
    20. Gizli şekerin belirtileri nelerdir?
    Adnan Oktar açıklaması: Yüksek ücret istedim, verdi
    Adnan Oktar açıklaması: Yüksek ücret istedim, verdi
    2018 Bursluluk sınavı İOKBS PYBS sınav sonuçları!!!
    2018 Bursluluk sınavı İOKBS PYBS sınav sonuçları!!!
    CHP'den bedelli askerlik için yeni teklif
    CHP'den bedelli askerlik için yeni teklif
    Torba yasadan müjde çıktı! 2 bin lira artacak
    Torba yasadan müjde çıktı! 2 bin lira artacak
    Yiğit Bulut'tan yatırım tavsiyesi: Ne satıyorlarsa alın
    Yiğit Bulut'tan yatırım tavsiyesi: Ne satıyorlarsa alın

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Metiner'den dikkat çeken sözler! "Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik"
    Metiner'den dikkat çeken sözler! "Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik"
    Rus yazardan dikkat çeken Gezi eylemi çıkışı: FETÖ bir daha kullanılmayacak fakat...
    Rus yazardan dikkat çeken Gezi eylemi çıkışı: FETÖ bir daha kullanılmayacak fakat...