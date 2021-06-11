Bunun adı millete savaş açmaktır!

Hasan Eğrigöz Ankara

Türkiye ve millet lehine atılan her adıma karşı çıkan şer ittifakı, Türkiye’ye çağ atlatacak mega projeleri de aynı ağızdan dört kolla baltalamaya çalışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 26 Haziran’da ilk kazmanın vurulacağını açıkladığı Kanal İstanbul’a muhalefetin itirazı artıyor.

Tehdit ettiler

İyi Parti Lideri Meral Akşener, Kanal İstanbul ihalesine girmeyi düşünen yerli-yabancı şirketleri uyararak, “İktidar değişiyor. Demedi demeyin, 1 kuruş alamayacaksınız, ödemeyeceğiz” diyerek Türkiye’ye gelecek yatırımcıları tehdit ederken; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da aynı ağızdan, “İktidara geldiğimizde Kanal İstanbul’u durdurup, krediyi ödemeyeceğiz, para veren ülkeyle de aramıza mesafe koyacağız” ifadelerini kullandı.

Diğer yandan aynı Kılıçdaroğlu, “Türkiye’de hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur” diyerek de adeta yabancı yatırımcılara ve turistlere “Türkiye’ye gelmeyin” çağrısında bulundu.

Konuya ilişkin Akit’e konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, şu değerlendirmede bulundu: “Son dönemde ülkemize yönelik içeriden ve dışarıdan ciddi tehdit ve söylemler var. Bunlar kabul edilmez. Geçmişte de bu tip halüsinasyon görenler olmuştur.

Rahmetli Menderes döneminde Vatan Caddesi yapılırken ‘Buna ne gerek var? Buraya uçak mı indireceksiniz?’ derken, bugün Vatan caddesi İstanbul’da yaşayanlar bilir, yetmiyor. Köprüler yapılırken de hep bu itirazlar olmuştur ama ilk geçenler kendileri olmuştur. Şimdi yapılan gelecekte başka iktidarlara, yeni nesillere kalacak. Kimse onu sırtına yükleyip götürmeyecek. Kanal İstanbul da bu bağlamda deniz güvenliği açısından çok önem arz eder.

Zihniyetleri çürümüş

Denizdeki can ve mal güvenliği açısından önem arz eder. Şu anda boğazdan geçildiğinde ücret ödenmiyor ve o ülkeler istediği gibi cirit atıyor ve bunu sürdürmek istiyorlar. Ondan rahatsızlar. Yurt dışı ve yurt içindeki uzantıları o minvalde yürümüştür. Artık bu zihniyet çürümüştür. Bu zihniyete bu millet 20 senedir geçit vermemiştir. Son dönemde çıkan bu hezeyanlar, yine iftira makinelerinin beyanları, yapılan tahriklerin amacı erken seçime matuftur. Kimse buradan medet ummaya kalkmasın. Ne yaparlarsa yapsınlar, biz bu filmi her zaman gördük. Gezi’yi gördük, 17-25 Aralık’ı gördük, 15 Temmuz’u gördük. Bu millet onların bütün hamlelerini ellerinin tersiyle itti. Bu da benzer bir hamle bunu da milletimiz elinin tersiyle itmeyi bilir.”

CHP ve ortakları ekonomi düşmanı

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Türkiye’de hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur” şeklindeki ifadelerine tepki göstererek, şunları kaydetti:

“Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Türkiye’de hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur’ diyerek dolaylı yoldan yabancı yatırımcılara ve turistlere ‘Türkiye’ye gelmeyin’ çağrısı yaptı. Bu, milletin ve devletin ekonomisine savaş açmaktır. Ekonomimizin en büyük düşmanı CHP ve ortaklarıdır.”

