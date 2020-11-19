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Siyaset Bunun adı devlete meydan okumaktır! Öldürülen teröristin evine rezil ziyaret
Siyaset

Bunun adı devlete meydan okumaktır! Öldürülen teröristin evine rezil ziyaret

Terör örgütü PKK'nın Türkiye sınırları içerisindeki bir numaralı ismi olarak bilinen ve 10 Kasım günü düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen örgütün sözde 'Dersim Eyaleti' komutanı 'Yılmaz' kod adlı terörist İsmail Sürgeç'in ailesine, HDP'li milletvekili taziye ziyaretine gitti.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 11:01:00 - 2020-11-19 11:04:18
Bunun adı devlete meydan okumaktır! Öldürülen teröristin evine rezil ziyaret

HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, terör örgütü PKK'nın Türkiye sınırları içerisindeki bir numaralı ismi olarak bilinen ve 10 Kasım günü düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen örgütün sözde 'Dersim Eyaleti' komutanı 'Yılmaz' kod adlı terörist İsmail Sürgeç'in ailesine koştu.

HDP Tunceli İl Başkanlığı öncülüğünde yapılan organizasyonla, 10 Kasım günü Tunceli'deki Ahpanos Vadisi bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilen terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan, terör örgütü PKK'nın sözde 'Dersim Eyaleti' komutanı 'Yılmaz' kod adlı İsmail Sürgeç'in ailesine taziye ziyareti yapıldı. HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, il iş başkanları Nurşat Yeşil ile İbrahim Kasun'un da katıldığı ziyarette, HDP'liler, terörist Sürgeç'in ailesine başsağlığı diledi.

Terör örgütü PKK'nın Türkiye sınırları içindeki bir numaralı ismi olan İsmail Sürgeç yaklaşık 25 yıldır örgütün dağ kadrosu içinde yer alıyordu. PKK'nın sözde silahlı kanadı olan HPG askeri konsey üyesi de olan İsmail Sürgeç'in; Karadeniz ile Erzincan ve Erzurum bölgelerindeki eylem sorumlusu olduğu ve birçok güvenlik görevlisinin şehit edilmesi eylemlerine de bizzat katıldığı öğrenildi.

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