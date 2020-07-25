Bunun adı cehalet midir nedir? Yandaş Gökhan’dan Fatih Sultan Mehmet Han’ın hatırasına saygısızlık

Türk-İslam tarihinin entelektüel birikimi en yüksek hükümdarlarından biri olan ve Hz. Muhammed'in (s.a.v) övgüsüne nail olan Fatih Sultan Mehmet Han, İstanbul'u fethettikten sonra Ayasofya Camii'ni Müslümanlara emanet etti. Ayasofya Camii, 1934 yılında Mustafa Kemal tarafından camiden müzeye dönüştürüldü.

Aradan geçen 86 yılın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin girişimleri, ardından Danıştay'ın aldığı kararla Ayasofya, müze statütüsünden çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'i ibadete açtı.

350 bin kişinin katılımıyla ilk namazın kılındığı Ayasofya Camii'ne ilişkin Kemalistlerden güldüren mesajlar paylaşılmaya başlandı.

Şarkıcı Gökhan Özoğuz, her şeyin Mustafa Kemal sayesinde olduğunu savunarak güldürdü.

Yorumunu Twitter üzerinden yapan Özoğuz, "Son dönem yanlış insanların ağzında anlamı kaybolduğu için vatan hainliğini nasıl olur bir kere daha tanımlayalım. O açılışta güya Atatürk'e iftiralarla uydurma vakfe söylentisiyle lanet edenler, Atatürk olmasaydı Ayasofya'yı rüyanızda görürdünüz." dedi. Özoğuz, paylaşımını, "#LozanaİhanetVatanaİhanet" etiketi üzerinden yaptı.