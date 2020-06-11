  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset

Bünül: "Ceyhan için verilen sözlerin ve hizmetlerin takipçisiyiz"

AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, Ceyhan için verilen sözlerin ve hizmetlerin takipçisi olduklarını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 17:01:07 -
Bünül: "Ceyhan için verilen sözlerin ve hizmetlerin takipçisiyiz"

AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, Ceyhan için verilen sözlerin ve hizmetlerin takipçisi olduklarını belirtti.


Başkan Bünül, yaptığı açıklamada, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde göreve gelen CHP’li Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın ilk icraatının işçi kıyımı olduğunu ileri sürerek, işten atılan 316 işçinin yerine yaklaşık 400 işçi aldığını söyledi.


CHP’li Ceyhan Belediyesinin ihtiyacı olan vatandaşlara her ay 400 liralık alışveriş kartı sözü verdiğini ancak bugüne kadar hiç bir vatandaşa alışveriş kartı verilmediğini söyleyen Bünül, Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın görevden alınmasının ardından yerine belediye meclis üyelerinden Hülya Erdem’in seçildiğini ve Erdem’in de yapacağı hizmetlerin takipçisi olacaklarını bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı