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Bunu yiyen, diğerlerine elini sürmüyor

Mantar tüketiminde dünyada oldukça üst sıralarda olan Türkiye'de İstiridye mantarını bir kere tadan vatandaşlar, satılan diğer kültür mantarlarından vazgeçiyor.

12 Aralık 2018 Çarşamba 17:41
Bunu yiyen, diğerlerine elini sürmüyor

Ülke genelinde oldukça sık tüketilen kültür mantarı, yerini yavaş yavaş istiridye mantarına bırakmaya başlıyor. Vatandaşların kültür mantarına daha çok rağbet ettiğini söyleyen satıcılar, istiridye mantarını deneyen vatandaşların bir daha diğer kültür mantarlarını almadıklarını söylediler.

Bir kere tadan vazgeçemiyor

İstiridye mantarını bir kez tadan vatandaşların diğerlerini almadıklarını belirten mantar satıcısı Hüseyin Kanca, “Samsun’da yaşayan vatandaşlar kültür mantarına rağbet diyor. Çünkü bilmedikleri bir mantar türünü yemek istemiyorlar. Kültür mantarı Samsun’da çok önceden beri tüketiliyor. İstiridye mantarı iste Samsun’da pek bilinmiyor. Vatandaşlar, istiridye mantarını dağdan bayırdan toplanan bir mantar çeşidi zannediyor. Oysaki istiridye mantarı özellikle evlerin bodrum katlarında kadınlar tarafından üretiliyor. İstiridye mantarını bir kez tadan vatandaşlar, lezzetini aldıktan sonra bir daha diğer kültür mantarlarını almıyorlar. Kültür mantarıyla yapılan her yemek istiridye mantarı ile de yapılıyor. Cesaret edip de istiridye mantarını deneyen vatandaşlar, bir sonraki gelmelerinde hep istiridye mantarını tercih ediyor” dedi.

İstiridye mantarına ön yargılardan dolayı sıcak bakmayan vatandaşlar da bir kez tattıktan sonra devamlı istiridye mantarı aldıklarını söylediler.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 17:41
  1. Samsun
  2. kültür mantarı
  3. İstiridye mantarı
  4. mantar tüketimi

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