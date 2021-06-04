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Ekonomi 'Bunu yapmak çok mantıklı' dediler! Altın 2021 yılını bu seviyelerde kapatacak' iddiası
Ekonomi

'Bunu yapmak çok mantıklı' dediler! Altın 2021 yılını bu seviyelerde kapatacak' iddiası

Degussa analistleri, altın fiyatları ile ilgili sene sonu beklentisini paylaştı. İşte o iddialar...

Yeniakit Publisher
2021-06-04 18:06:00 -
'Bunu yapmak çok mantıklı' dediler! Altın 2021 yılını bu seviyelerde kapatacak' iddiası

Degussa analistleri, yayınladıkları bir raporda, yatırımcıların küresel para sisteminin yakın zamanda “normale” dönmesini beklememeleri gerektiğini ifade etti.

"Altın fiyatları yılı ONS başına 2.448 dolar civarında kapatacak" iddiası

Altın fiyatlarının ne olacağı merak edilirken, Degussa analistleri konu ile ilgili iddialarını paylaştı.

Degussa analistleri, azalan satın alma gücü dolayısıyla enflasyon baskıları arttıkça tüketicilerin “maliyeti” daha keskin hissetmeye başlayabileceğini belirtti.

Analistler, daha yüksek enflasyonun kaçınılmaz olduğunu, mevcut gelişmeler göz önüne alındığında, yükselen enflasyonun özellikle para sahipleri için oldukça ciddi bir sorun haline gelmesinin çok muhtemel olduğunu söyledi.

Degussa analistleri, altın fiyatlarının enflasyondan korunmak isteyen yatırımcıları çekmeye ve mevcut ortamda satın alma güçlerini korumayı sürdürmesini bekliyor.

'Sene sonu' iddiası

Kriptokoin'in haberine göre; Avrupalı ​​firma, altın fiyatlarının seneyi ONS başına 2.448 dolar civarında kapatacağını iddia etti.

"En azından bir miktar fiziksel altın tutmanın çok mantıklı"

Analistler, dünya çapındaki ekonomik ve finansal gelişmeleri çevreleyen artan belirsizlikler göz önüne alındığında, en azından bir miktar fiziksel altın tutmanın çok mantıklı olduğunu öne sürdü.

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