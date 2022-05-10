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Gündem Bunu yapanlar işte şimdi hapı yuttu! Bakan duyurdu; çıra gibi yanacaklar
Gündem

Bunu yapanlar işte şimdi hapı yuttu! Bakan duyurdu; çıra gibi yanacaklar

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, stokçuluk yapanlara karşı hapis cezasının artırılacağını duyurdu. Bozdağ, "Düzenleme bu ay Meclis'e sunulacak." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-05-10 14:05:00 -
Bunu yapanlar işte şimdi hapı yuttu! Bakan duyurdu; çıra gibi yanacaklar

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, stokçulara karşı atılacak yeni adımı duyurdu. Düzenlemenin bu ay Meclis'e sunulacağını bildiren Bakan Bozdağ, "Stokçuluk yapana hapis cezaları artırılacak. Düzenleme bu ay Meclis'e sunulacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası, stokçuluğa karşı sert adımlar atılacağını açıklamış, cezaların artırılacağını ifade etmişti. Erdoğan, "Denetimleri, sıkılaştırdık. Üretici ve tüketici arasındaki ilişkiyi en sağlıklı zemine oturtma amacıyla hazırladığımız hal, perakende ve elektronik ticaret kanunlarıyla ilgili çalışmalar bitmek üzeredir.  Stokçuluk ve fiyatları etkilemeyle ilgili cezaları da yeniden düzenliyoruz. Bu tür suçlara verilen cezaları caydırıcılık temelinde yükseltiyoruz. Ayrıca, üretim maliyetlerini dengeleyerek arzı arttırmaya ve böylece fiyatları istikrara kavuşturmaya yönelik hazırlıklar yürütüyoruz. Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla büyütme politikamızın başarıya ulaşacağından asla şüphe etmiyoruz." diye konuşmuştu.

 

 

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Yorumlar

Neco

Yav he he

bakii

Adam bicaklayip iki saat sonra serbest biakiliyor insanlar bu ulkede. Sen ne stokculugundan bahsediyorsun
TÜM YORUMLARA GİT ( 9 )
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