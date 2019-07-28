0553 313 94 23

Bunu yapan insan olamaz... Önce tüfekle vurdular, üstüne darp ettiler... Kurtarılamadı

Tarlada yaralı kedi bulundu. Kedinin vücudunda saçma olduğu, tüfekle vurulduğu görüldü. Aynı zamanda sırtına sert bir cisimle vurulduğu anlaşıldı. İşkence gören kedi veterinerin müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

28 Temmuz 2019 Pazar 10:14
Bunu yapan insan olamaz... Önce tüfekle vurdular, üstüne darp ettiler... Kurtarılamadı

İddialara göre, Bursalı hayvanseverler, geçen hafta pazar günü Orhangazi'de yürüyüşe çıktı. Boş tarlada gezdikleri esnada kötü durumda olan bir kediyi fark ettiler. Kedinin yürüyemediğini gören vatandaşlar kaza geçirdiğini düşündü. Hayvanseveler kediyle ilgilenip gece geç saatlerde olmasına rağmen Veteriner Ersin Arslan'a getirdi.

Tüfekle vuruldu, darp edildi

Burada müdahale edilen ve tetkikleri yapılan hayvanın vücudunda saçma olması ve darp izlerinin bulunması herkesi şoke etti. Yaralı kedi bulunmasının ardından 24 saat sonra hayatını kaybetti.

Kediyi bulan ve veterinere yetiştiren Bursa Hayvanlarla Yaşam Derneği Başkan Yardımcısı Şükrü Yaşar, "Orhangazi'deki dernek arkadaşlarımızı ziyarete gittik. Kırsaldaki ziyaretimizde kedi gözümüze çarptı. Yerde arka ayakları tutmaz vaziyette yatıyordu. Hemen aldık. Orhangazi'de imkanlar kısıtlı olduğu için gece 3 olmasına rağmen Bursa'daki Veteriner Ersin Arslan'a getirdik. Burada yapılan tetkikler sonucu şoke olduk. İlk önce saçma atıldığını ardından sert bir cisimle vurulduğunu öğrendik. Bütün imkanlar seferber edildi, ama kurtulamadı. Çok acı bir durum, üzgünüz" dedi.

Zavallı kediye kimin ve neden işkence ettiği ise henüz bilinmiyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 10:14
  1. Bursa Hayvanlarla Yaşam Derneği Başkan Yardımcısı Şükrü Yaşar
  2. yaralı kedi
  3. kedi
  4. Orhangazi
  5. Veteriner Ersin Arslan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Samsun’da motosiklet faciası: 2 ölü
    1. Samsun’da motosiklet faciası: 2 ölü
    2. Balıkesir polisinden göçmen..
    3. Mersin'de trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
    4. Balıkesir’de günlük kiralanan evlere..
    5. Karatay Belediyesinden 8 bin..
    6. ASKON, Malezya Ticaret Odası’nın..
    7. Kız kardeşinin kazara vurduğu polis..
    8. Teröristler sivillere işkence yapmaya..
    9. Başkan Şeker: "Mut için hayırlı..
    10. Yıldız güreşçiler Bulgaristan'da..
    11. İnternet kullanımına ebru engeli
    12. Böyle adet görülmedi
    13. PTT’den e-ticaret hamlesi!
    14. FETÖ'yü korkutan FBI dosyası! Örgütte..
    15. Özverili gece bekçileri ödüllendirildi
    16. Myanmar'da toprak kayması: 6 ölü, 12..
    17. Türk Telekom’da abone sayısı da arttı,..
    18. Başkan Tekin, “Bu yol artık bitmeli”
    19. Bölgesel Amatör Lig takımı Malatya..
    20. “Türkiye kalkınma olarak burnu..
    21. Adana'da 70 düzensiz göçmen yakalandı
    22. Selçuklular sedef, metal, ahşap ve..
    23. İşçi istifa etse de yıllık izin..
    24. Ahmet Çalık’a Japonya Devlet Nişanı..
    25. Kuzey Kore Rus balıkçı gemisini..
    26. Harekete geçmek için geç değil
    27. Bunu yapan insan olamaz... Önce..
    28. Merdiven altı yerlerde yapılan tıbbi..
    29. Samsun'da motosiklet kazası: 2 ölü
    30. Yurtta hava durumu
    İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim
    İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim
    Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!
    Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!
    Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor
    Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi
    İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!
    İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    MHP açıkladı! O başkan görevden alındı
    MHP açıkladı! O başkan görevden alındı
    F-35 satın aldılar… Tüm sistemleri değişecek
    F-35 satın aldılar… Tüm sistemleri değişecek