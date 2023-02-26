‘Bunu unutma’ Sinan Engin Ronaldo’yu yerin dibine batırdı

Kahramanmaraş merkezli 2 deprem 11 ilimizi etkiledi. Milyonlarca vatandaşımız, depremzedeler için yardım çağrılarına cevap verdi. Türkiye’nin bu yardım seferberliğine bir çok yabancı ünlü isim de katıldı.

Depremden sonra Cristiano Ronaldo'nun tutumu ise herkesi şaşırttı.

Tüm dünyadan Türkiye’ye yardım çağrıları gelirken Türkiye’de de milyonlarca seveni olan futbolcu Cristiano Ronaldo’nun yaşanan depremle ilgili hiçbir açıklama ve çağrıda bulunmaması bunun üzerine attığı gol sonrası aşırı sevinç hareketleri göstermesi kendisine büyük tepkilerin gelmesine neden oldu.

Beyaz TV’de yayınlanan Beyaz Futbol programında bu konuya değinildi. Programın yorumcusu Sinan Engin, Ronaldo’ya “Para göndermene gerek yok. Senin parana ihtiyacımız da yok. Bir tane baş sağlığı mesajı atabilirdin. Demek ki sen Türkiye’yi hiçe sayıyorsun. Bakalım daha sonra bu ülkeye gelebilecek misin. Sana bir çay bir gazoz bile vermezler unutma bunu." dedi.