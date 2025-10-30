İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen casusluk soruşturmasını değerlendiren Nedim Şener: “İmamoğlu seçimi kazanıp 17 Nisan'da mazbatasını alıyor, 18 Nisan’da ilk yaptığı şey ne? Veri tabanını kopyalamak. Bunu senden kim istemiş olabilir?” dedi.

“Ekrem İmamoğlu 17 Nisan’da mazbatasını alıyor. 18 Nisan’da İBB’nin tüm veri sistemini, tüm bilgilerimizin kayıtlı olduğu veri tabanının yedeklenmesi ve kopyalanmasına dair bir karar imzalıyor” diyen Şener şunları söyledi: “Dersiniz ki adam bir şeyden şüphelenmiş işte geçmiş dönem falan. Tamam güzel. O zaman belediyenin uzmanlarını çağırırsın, şüphelendiğin bir şey varsa mali şubeyi çağırırsın. İçişleri Bakanlığı müfettişlerine ihbarda bulunursun. ‘Bu veri tabanını kopyalayın. Ben sorumluluk kabul etmiyorum. Benden sonra yapacağım işlemlerden sorumluyum’ İyi niyetle bakarsanız. Öyle yapmıyor.

Dışarıdan temin edilecek üç kişi vasıtasıyla veri tabanının kopyalanmasını istiyor. Yani insan şunu sorar: Koltuğa oturduğun ilk gün ilk aklına gelen şey veri tabanının kopyalanması olabilir mi? Bunu senden kim istemiş olabilir?”

{relation id:1961699 slug:'ekrem-imamoglu-casusluk-sorusturmasi-tum-detaylariyla-derin-kutuda-karahasanoglu-casus-olduguna-tereddut-yok-ajandasi-ajan-dolu'}