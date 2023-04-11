Bunu kimse beklemiyordu! Emre Mor rekor bonservisle ayrılıyor...

Ligin 28'inci haftasında oynanan Karagümrük mücadelesinde 3 puanı hanesine yazdırmayı başaran Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Sarı-Lacivertliler'de son haftalardaki performansıyla dikkat çeken isimlerin başında Emre Mor gelirken, başarılı oyuncu için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken, sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe transfer çalışmalarına da hız vermiş durumda. Takıma yapılacak takviyelerin yanında takımdan gönderilecek bazı isimler için de yeni kararlar alınırken, son haftalardaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Emre Mor için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Özellikle sonradan oyuna dahil olduğu maçlarda rakip futbolculara zorlu anlar yaşatan 25 yaşındaki kanat oyuncusu, Kayserispor ile oynanan kupa maçında attığı 2 golle takımının yarı finale yükselmesinde başrol oynamıştı.

Daha önce Avrupa'da Dortmund, Celta Vigo, Olimpiakos gibi takımlarda forma giymiş olan Emre Mor için Avrupa'ya tekrar dönüyor. Özellikle İtalyan ekiplerinin oldukça dikkatini çeken Mor için Fenerbahçe'nin kapısının çalındığı öğrenildi.

İtayan basınında çıkan haberlere göre, Torino ve Bologna Emre Mor için transfer teklifi hazırlığında. Emre'nin yeterince olgunlaştığını ve gençliğindeki hataları tekrarlamayacağını düşünen İtalya temsilcileri, 25 yaşındaki oyuncuyu önemli bir yatırım olarak da görüyorlar. İlk olarak Emre'yi kiralamayı düşünen İtalyanlar, akabinde ise başarılı bir performansa göre teklif yapacaklar.

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Fenerbahçe cephesi, Emre için 9-10 milyon Euro civarında yani yaklaşık olarak 190 milyon TL bazında teklif bekliyor.