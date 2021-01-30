  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Bunu hiç beklemiyorlardı... Putin'den Yunanistan'a şok
Dünya

Bunu hiç beklemiyorlardı... Putin'den Yunanistan'a şok

Batı'nın şımarık çocuğu Yunanistan, 25 Mart Bağımsızlık Günü törenlerine davet ettiği Rusya Lideri Vladimir Putin'den "olumsuz" cevap aldı. Bu durum Yunanistan'da büyük hayal kırıklığına yol açtı.

Yeniakit Publisher
2021-01-30 16:12:00 -
Bunu hiç beklemiyorlardı... Putin'den Yunanistan'a şok

Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran ve silahlanmaya devam eden Yunanistan, 25 Mart Bağımsızlık Günü törenleri hazırlıklarına başladı. Atina yönetimi, bağımsızlık törenlerine davet ettiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den aldığı "olumsuz" yanıt ülkede hayal kırıklığı yarattı.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peshkov, dün yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, 25 Mart 2021 yılında bağımsızlığının 200’üncü yılını kutlayacak olan Yunanistan’daki askeri geçit törenine davet edilmesine rağmen, "Atina’yı ziyaret etme planı olmadığını" söyledi.

"Atina ABD savaş arabasına bağlı"

Yunan medyası Putin'in tavrını gazetelerin ön sayfasına taşıdı. Yunan medyası Putin'in tavrına ilişkin "Ama şimdi ne değişti? Rusya’da Yunanistan’ın duruşuyla ilgili hayal kırıklığı var mı? Unutmayalım ki Atina, Washington’a oldukça epey üs vermiş olan ABD savaş arabasına bağlı" ifadeleriyle değerlendirdi.

Ta Nea gazetesi web sitesinde yayınladığı haberinde "Çıkarlar çok büyük. Jeopolitik olarak, Amerika ve Rusya arasında neredeyse doğrudan çatışmaya kadar gidebilir. Sadece Yunanistan ile sınırlı değiller" yorumunda bulundu.

Davetliler arasında Macron ve Prens Charles da var

Atina yönetiminin, 25 Mart Bağımsızlık Günü kutlamalarına ilişkin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu Galler Prensi Charles da bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azeri hain gitti Karabağ kurtuldu! Türkiye ihaneti ortaya çıkardı
Gündem

Azeri hain gitti Karabağ kurtuldu! Türkiye ihaneti ortaya çıkardı

Karabağ savaşı öncesi Ermenilerle işbirliği yaptığını ortaya çıkardığı Azeri eski Genelkurmay Başkanı Sadıkov’a el çektiren Türkiye, Bakü’nü..
CHP'den istifa eden vekillerle ilgili çıldırtacak hamle!
Siyaset

CHP'den istifa eden vekillerle ilgili çıldırtacak hamle!

CHP'den istifa eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel'in Muhar..
Projenin ismi dikkat çekti: AB'den Şanlıurfa ve Gaziantep'e ENHANCER projesi
Gündem

Projenin ismi dikkat çekti: AB'den Şanlıurfa ve Gaziantep'e ENHANCER projesi

Avrupa Birliği (AB) tarafından sağlanan hibe desteğiyle Gaziantep'te uygulanacak ENHANCER projesi için 32 milyon Euro değerindeki bütçe sözl..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay