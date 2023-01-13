Bunu gören Kılıçdaroğlu, kamyon çarpmışa dönecek! Üç-beş yıl kendine gelemez artık

İskoç yazar Robert Louis Stevenson’un ülkemizde ilk kez 1942’de “İki Yüzlü Adam” adıyla yayınlanan hikayesini hatırlatan Tamer Korkmaz, "İngiliz edebiyatının bu çarpıcı eseri, yüz yirmiden fazla tiyatroya ve sinemaya uyarlandı. Şayet, günümüzde politik bir uyarlaması yapılsaydı Mister Kemal Kılıçdarson, bu karakter için 'biçilmiş kaftan' olurdu!" dedi.

Korkmaz, Yeni Şafak'taki yazısında özetle şunları kaydetti:

"İskoç yazar Robert Louis Stevenson’un gotik hikâyesi “Dr. Jekyll and Mr. Hyde” (1886) ülkemizde ilk kez 1942’de “İki Yüzlü Adam” adıyla yayınlandı.

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İngiliz edebiyatının bu çarpıcı eseri, yüz yirmiden fazla tiyatroya ve sinemaya uyarlandı.

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Şayet, günümüzde politik bir uyarlaması yapılsaydı…

Mister Kemal Kılıçdarson, bu karakter için “biçilmiş kaftan” olurdu!

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Yani?

Dr. Jekyll iken, Mr. Hyde’a dönüşen bir çifte kişilik!

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Gündüz “Helalleşeceğiz” derken...

Gecenin bir yarısı “Cehennemin kapılarını açmaktan” bahseden Mr. Kılıçdarson’la karşı karşıyayız.

EŞ ZAMANLI SALDIRI

Kılıçdarson, üst düzey komutanların Fırtına Obüs teslim törenindeki alkışlaması hadisesini çarpıtmak suretiyle Türk Ordusu’nu hedef aldı.

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“Komuta kademesi haddini bilsin…

Eğer siyaset yapacaklarsa, o üniformayı çıkarsınlar!” diyerek babalandı!

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Şimdilerde, bunları söyleyen şahıs…

Geçmişte, “TSK’nın komuta kademesinden siyasi iktidarı azarlamasını” bekleyen bir Siyasi Doktor Jekyll idi!

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Mr. Kılıçdarson, Atlantik Medyası’nda TSK’yı hedef alan yayınlarla eş zamanlı saldırıyor…

Nedir, bu?

Haydut Devlet ABD’nin, Türkiye’mizi Ege ve Akdeniz’den kuşatma hesapları ve hazırlıkları yaptığı bir süreçte TSK’ya “Savaşmayın!” mesajı göndermektir!

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“Voice of America” Mister Kılıçdarson…

TSK’nın milli çizgideki komuta kademesini hazmedemiyor.

PARALEL CUNTA MUHİBBİ

Onun gözdesi, TSK’daki FETÖ’cü Yurtta Sulh Cuntası idi.

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15 Temmuz gecesi Sam Amca’sının Paralel Çocukları darbeyi başaramayınca…

Mister Kılıçdarson büyük bir hayal kırıklığına uğramıştı!

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O gece, Kontrollü Kemal’e İstanbul Atatürk Havalimanının VIP nizamiyesindeyken yolu açan Fetullah’ın Askerleri idi!

TALİMAT BEKLİYORLAR

CHP’nin Kaptanı, Türkiye’deki muhalefete iktidar vaat eden Joe Biden’dan medet ummaya devam ediyor.

Biden denilen mendebur, onun Atlantik’in Öte Yanındaki patronudur.

Altılı Ganyan Masası, Washington’dan sufle bekliyor, ortak adaylık için! (...)"