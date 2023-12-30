Bunu da yaptılar: ortalığı yıkan raysız tramvay'a ait merak edilen her şeyi açıkladılar! Görenleri şaşkına çevirdi

Çin'de üretilen bir tramvay, ray olmadan zemin üzerinde süzülüyor gibi hareket ediyor. Bu teknoloji görenler şaşkına dönerken, akıllı demiryolu taşımacılığı verilen sistemin hem daha fazla yolcu taşımayı sağladığı hem de sıfır kirlilik ve emisyonu hedeflediği belirtiliyor.

Akıllı demiryolu taşımacılığı adı verilen bir sistemi hayata geçiren Çin, yolun üzerinde giden ve raya ihtiyaç duymayan bir ulaşım teknolojisi geliştirdi. Otobüslere göre daha fazla yolcu taşıyabilen araç aynı zamanda doğaya zarar vermiyor ve sıfır emisyonla çalışıyor. O sistemi böyle anlattılar:

Böyle açıkladılar!

"Yollarda raysız tramvay gördün mü? Fantezi gibi gelebilir ama Çin'de bu yapıldı. Akıllı demiryolu taşımacılığı adı veriliyor. Sıfır kirlilik ve emisyonla elektrikle çalışıyor. Araç yerin üstünde süzülüyor gibi gözüküyor. Saatte maksimum 60 mil hız yapıyor. Ayrıca her bölümü 100 yolcu taşıyabilen yüksek hızlı trenlerin esnek gruplandırma modunu benimsiyor."