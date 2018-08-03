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Bunu da yaptılar! Başkasına ait mezarlığı...

Gaziantep'te bir kişi başkasına ait mezarlığı bir alışveriş sitesi üzerinden satışa çıkardı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

03 Ağustos 2018 Cuma 23:05
Bunu da yaptılar! Başkasına ait mezarlığı...

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğünün, yerel bir gazetede yer alan "satılık mezarlık" haberi üzerine araştırma başlattığı belirtildi.

Araştırma sonucu M.Y'nin, Asri Mezarlık'taki Aktekin Akkılıç'a ait aile mezarlığını, sahibinin izni ve haberi olmadan bir alışveriş sitesinde satışa çıkardığının belirlendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Habere konu olan M.Y'ye karşı hem vatandaşlarımızın hem de belediyemizin hakkını hukuk önünde savunacağız. Büyükşehir Belediyesi encümeninin kararına göre, aileye tahsis edilen ve mücbir sebepler nedeniyle kullanılmayan mezarlar, mezar sahibinin talebi ve mezarlıklar şube müdürlüğünün onayıyla sadece belediyeye iade edilebilir, başkalarına devredilemez. Bu nedenle bu tarz ilanlara itibar edilmemesi gerekmektedir. Vatandaşların, bu yönde alınan belediye meclis kararına karşı daha duyarlı olmalarını istiyoruz."

 

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 23:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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