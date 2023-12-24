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Yerel Bunu da mı beceremedin Ekrem? Koskoca İstiklal Caddesi kapatıldı
Yerel

Bunu da mı beceremedin Ekrem? Koskoca İstiklal Caddesi kapatıldı

Yeniakit Publisher
2023-12-24 18:58:00 - 2023-12-24 18:58:38

Doğalgaz kaçağı nedeniyle Taksim İstiklal Caddesi'nin bir bölümü kapatıldı. İtfaiye ve İGDAŞ ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun beceriksizliği İstanbul'un her alanında kendini göstermeye devam ediyor.

İBB iştiraklerinden İGDAŞ'ın sorumsuzluğu nedeniyle İstiklal Caddesi'nde doğalgaz kaçağı olduğu belirlendi.

Caddenin bir bölümü kapatılırken, itfaiye ve İGDAŞ ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.


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