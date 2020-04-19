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Dünya

Bunu da gördük! Uzaktan evliliğe izin çıktı

Koronavirüs’ten ağır etkilenen New York’ta şehirde artık uzaktan bağlantı ile evlenmek artık mümkün.

2020-04-19 02:52:00 -
Bunu da gördük! Uzaktan evliliğe izin çıktı

Koronavirüs salgını dünyanın dört bir yanında etkisini hissettiriyor. Salgının merkezlerinden biri de ABD’nin New York şehri oldu. Eyalette ölüm vakalarının sayısı oldukça arttı. İnsanların sokağa çıkmaması için alınan önlemler de artttırıldı.

New York Valisi Andrew Cuomo’nun yardımcısı olan Melissa DeRosa, bugün yaptığı açıklama ile şehirde yaşayan kişilerin internet üzerinden uzaktan evlenebileceklerini açıkladı. Böylece sosyal mesafe korunmuş olacak.

DeRosa, yaptığı açıklamada kişilerin evlilik lisanslarını uzaktan alabileceklerini, ayrıca görevlilerin de uzaktan çalışabileceklerini duyurdu. Böylece insanlar isterlerse bu bu hizmeti kullanabilecek.

Vali Cuomo da konuyla ilgili konuşurken belli bir uygulamanın da ismini kullanmayı tercih etti. “Artık iş evliliğe geldiğinde kullanılabilecek bir bahane kalmadığını” söyleyen vali, “Zoom’da yapabilirsiniz. Olay evet-hayır” ifadesini kullandı.

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Yorumlar

Fatih

Yaşayan günümüz fravunlarısahip oldukları imkanlarla firavunluklarının üst seviyede yapıyorlar şerleri dünyayı sarmış elbet bunlar içinde bir gün teknolojiyi ikiye yaracak Allah kulları çıkacaktır.
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Telefon

Yanlış hatırlamıyorsam ülkemizde birileri telefonla boşamanın (imam nikahı) geçerli olduğunu belirtmişti
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