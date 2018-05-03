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Bunu da gördük! Sahibinden satılık antik kent

Bodrum’a 30 km mesafedeki 2 bin 500 yıllık Bargylia antik kenti 35 milyon lira fiyatla satışa çıkarıldı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 11:10
Bunu da gördük! Sahibinden satılık antik kent

Definecilerin köstebek yuvasına çevirdiği antik kent, özel mülk olduğu için korunamıyor. Arsa sahipleri Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın devreye girip ya kamulaştırma yapmasını ya da takas yöntemi ile arsayı almasını istiyor.
Bargylia antik kenti bilinen 2 bin 500 yıllık geçmişe sahip. Bilinen deniliyor çünkü tarihi şehirde bugüne kadar bilimsel arkeolojik kazı hiç yapılmadı. Sadece antik kaynaklarda ismi geçiyor. Ünlü antikçağ tarihçisi Strabon kentin muhteşem bir Artemis tapınağı olduğundan söz ediyor.

DEFİNECİLER KÖSTEBEK YUVASINA ÇEVİRMİŞ!

Definecilerin köstebek yuvasına çevirdiği antik kentte her adım başı kaçak kazı çukuruna denk geliniyor. Tarumar edilen antik kentte bir mozaik defineciler tarafından parçalanarak çalınmış. Peki neden bilimsel kazı yok da definecilerin uğrak yeri? Çünkü Bargylia 1927 yılından beri özel mülk. 330 dönümlük arsa birinci derece arkeolojik sit alanı. Arsa sahipleri antik kenti 35 milyon liraya satışa çıkardılar

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 11:10
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