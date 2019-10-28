Bunu da gördük! Bir teröristin öldürüldüğünü başka bir terörist duyurdu
Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin elebaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Twitter hesabından DAEŞ sözcüsü Ebu Hasan el Muhacir'in öldürüldüğünü öne sürdü.
Eli kanlı terör örgütü YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri sözde yöneticilerinden Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin, ABD operasyonuyla öldürülen DAEŞ lideri Ebubekir el Bağdadi'nin halefi Ebu Hasan el Muhacir'in de öldürüldüğünü iddia etti.
"DAEŞ sözcüsü öldürüldü"
DAEŞ lideri Ebubekir el Bağdadi'nin İdlib'de öldürüldüğünün duyurulmasından bir gün sonra bölgeden yapılan açıklamalarda, Ebu Hasan el Muhacir'in bir hava saldırısının hedefi olduğu iddia edildi. Muhacir'in içinde bulunduğu aracın vurulduğu belirtildi.
Teröristbaşı duyurdu
İddia ilk olarak 'Mazlum Kobani' adıyla tanınan terör örgütü YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri sözde yöneticilerinden terörist Ferhat Abdi Şahin'den geldi.
Twitter hesabından bir açıklama yapan Kobani, el Muhacir'in Cerablus yakınlarındaki Ayn el Baat köyü yakınlarında öldürüldüğünü duyurdu. Kobani, operasyonun DSG istihbaratıyla ve ABD ordusuyla koordinasyon içinde yürütüldüğünü söyledi.