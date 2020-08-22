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Gündem Bunu bir Yunan, bir de Özdil söyleyebilirdi! “Bidon Kafa” doğal gaz keşfini hazmedemedi
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Bunu bir Yunan, bir de Özdil söyleyebilirdi! “Bidon Kafa” doğal gaz keşfini hazmedemedi

Türkiye’nin menfaatine her faaliyete karşı çıkmasıyla ve Kemalistleri “tokatlayarak” milyonları cebe indirmesiyle nam salan “Bidon Kafa” Yılmaz Özdil, Türkiye’nin Karadeniz’de doğal gaz bulmasını lekelemeye kalktı.

Yeniakit Publisher
2020-08-22 10:10:00 -
Bunu bir Yunan, bir de Özdil söyleyebilirdi! “Bidon Kafa” doğal gaz keşfini hazmedemedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük önem verdiği milli ekonomi modeli gereğince, Türkiye dışa bağımlılığını asgari seviyeye indirmek için büyük adımlar attı. Enerji sektöründe de Türkiye, 80 yılda yapılamayanı 20 yıldan kısa sürede başardı. Erdoğan’ın en büyük hayallerinden biri olan enerji ihracatında ilk büyük başarıya imza atan Türkiye, Karadeniz’de doğal gaz rezervi keşfetti. Dün Türkiye’ye müjdeyi açıklayan Erdoğan, 320 metreküp doğal gaz rezervi keşfediliğini duyurdu. Ayrıca söz konusu gazın en geç 2023’te vatandaşların kullanımına sunulacağı belirtildi.

Bu tarihi gelişmede bile “memleket muhalifleri” Erdoğan’a saldırmayı ihmal etmedi. “Oy için gaz buldu” diyenlerden, “Buldu ama az buldu” diyenine kadar birçok safsata ile Erdoğan’a yüklenen muhalif kesim, ağızları açık bırakacak skandallara imza atıyor.

Özdil yine "tetikçilik" peşinde!

Son olarak Sözcü yazarı Yılmaz Özdil de katıldığı televizyon programında Türkiye’nin doğal gaz rezervi bulmasını lekelemeye kalktı.

Karadeniz’de doğalgaz bulunduğunu 2002’den beri her enerji bakanının söylediğini savunan Özdil, petrol ve doğalgazın dünya çapında ses getiren ve dünyada teyidi çok kolay bilgiler olduğunu söyledi.

"Daha inandırıcı olurdu"

 

"'Doğalgazı buldum’ dediğinde iki tane seçenek var ya doğalgazı bulmuş oluyorsun gerçekten, ya da dünyada alay konusu oluyorsun." diyen memleket muhalifi, Erdoğan'ın gazı 2023'te kullanıma sunmasına da karşı çıktı.

Özdil, "2023 demeseydi, yani ‘biz bulduk bunu çıkarması da deniz imkanlarında minimum 10 senedir. Biz bütün imkanlarımızı zorlayacak ve bunu 10 senede çıkaracağız’ bile deseydi bana göre daha inandırıcı olurdu." diyerek Erdoğan düşmanlığının hangi noktaya geldiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yalana alışmış

Yılmaz Özdil’in, “Erdoğan 10 yıl sonra dese daha inandırıcı olurdu” sözü dikkatlerden kaçmadı. İmar affı çıktığı zaman AK Parti’yi eleştirmek için söz konusu yasaya karşı çıkan Özdil, Bodrum’daki kaçak villası için jet hızıyla affa başvurmuştu. Yalancılığı kendisine şiar edinen Özdil’in, Erdoğan’dan da aynısını beklemesi şaşırtmadı.

Ayrıca Özdil, demagoji yaparak insanların parasını cebe indirme konusunda da birinciliği kimseye bırakmıyor. Vikipedi’den bulduğu bilgilerle “Mustafa Kemal” kitabını satıp fahiş fiyata satan Özdil, hiçbir kaynak belirtilmeyen kitabın satıldığını görünce “özel baskı” çıkarmıştı. Mustafa Kemal’in doğum yılına gönderme yapılarak 1881 tane basılan kitap, 2500 TL’den alıcı bulmuştu.

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