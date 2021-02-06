  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Bunu beklemiyorlardı... ABD’den Suudi Arabistan’a şok!
Dünya

Bunu beklemiyorlardı... ABD’den Suudi Arabistan’a şok!

ABD hükümeti, Suudi Arabistan’a yönelik olarak silah ambargosu kararı aldı. Bu kapsamda Suudi Arabistan’a mühimmat satışı iptal edildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-06 18:39:00 -
Bunu beklemiyorlardı... ABD’den Suudi Arabistan’a şok!

Joe Biden yönetiminin Yemen’deki şiddeti azaltmayı amaçlayan yeni bir politikasından ötürü, Suudi Arabistan’ın 760 milyon dolar değerindeki hassas güdümlü mühimmat siparişi süresiz olarak duraklatıldı. Söz konusu siparişler, daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylanmış ve FMS ilanı da yayınlanmıştı.

Perşembe günü Joe Biden tarafından açıklanan bu politika, Suudi Arabistan’ın savunma tedarik planını yaralayan bir hamle oldu. Biden tarafından Dışişleri Bakanlığı’nda yapılan konuşmada, "İlgili silah satışları da dahil olmak üzere Yemen’deki savaşta, askeri operasyonlara yönelik tüm Amerikan desteğini sona erdiriyoruz. Suudi Arabistan aynı zamanda füze ile İHA saldırılarına maruz kalan ve İran tarafından tehdit edilen bir ülke. Suudi Arabistan’ın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve halkını savunmasına destek olmaya ve yardım etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Biden yönetimi tarafından Suudi Arabistan’a yönelik olarak duraklatılan siparişler arasında, yaklaşık 290 milyon ABD Doları değerindeki 3000 adet Boeing GBU-39 SDB mühimmatı ile yaklaşık 480 milyon ABD Doları değerindeki 7000 adet Raytheon Paveway Lazer Güdüm Kiti’nin satışı da yer alıyor.

Biden yönetimi, Trump yönetimi tarafından onaylanan silah satışlarını kapsamlı bir incelemesinin yapılacağını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Bu kararın ardından, BAE’ye yönelik F-35 satışı da askıya alınmıştı. Biden tarafından yapılan açıklamaya göre, hava ve füze savunma alanındaki satışlarda ise herhangi bir kısıtlama olmayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik 'Boğaziçi' imzası
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik 'Boğaziçi' imzası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne Hukuk Fakültesi ve İletişim Fakültesi açılması kararı Resmi Gazete ..
Erdoğan imzaladı! Türkiye'den Halep kararı
Gündem

Erdoğan imzaladı! Türkiye'den Halep kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Türkiye Suriye'nin Halep kentinde Tıp Fakültesi inşa ..
HDP ile görüşen Kılıçdaroğlu aradan sıvıştı! AK Parti'den çarpıcı açıklama
Siyaset

HDP ile görüşen Kılıçdaroğlu aradan sıvıştı! AK Parti'den çarpıcı açıklama

HDP heyetini kabul eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, basın açıklaması yapmadan kaçtı. HDP'lilerle aynı karede görünerek tabanın tep..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay