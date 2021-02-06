Bunu beklemiyorlardı... ABD’den Suudi Arabistan’a şok!

Joe Biden yönetiminin Yemen’deki şiddeti azaltmayı amaçlayan yeni bir politikasından ötürü, Suudi Arabistan’ın 760 milyon dolar değerindeki hassas güdümlü mühimmat siparişi süresiz olarak duraklatıldı. Söz konusu siparişler, daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylanmış ve FMS ilanı da yayınlanmıştı.

Perşembe günü Joe Biden tarafından açıklanan bu politika, Suudi Arabistan’ın savunma tedarik planını yaralayan bir hamle oldu. Biden tarafından Dışişleri Bakanlığı’nda yapılan konuşmada, "İlgili silah satışları da dahil olmak üzere Yemen’deki savaşta, askeri operasyonlara yönelik tüm Amerikan desteğini sona erdiriyoruz. Suudi Arabistan aynı zamanda füze ile İHA saldırılarına maruz kalan ve İran tarafından tehdit edilen bir ülke. Suudi Arabistan’ın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve halkını savunmasına destek olmaya ve yardım etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Biden yönetimi tarafından Suudi Arabistan’a yönelik olarak duraklatılan siparişler arasında, yaklaşık 290 milyon ABD Doları değerindeki 3000 adet Boeing GBU-39 SDB mühimmatı ile yaklaşık 480 milyon ABD Doları değerindeki 7000 adet Raytheon Paveway Lazer Güdüm Kiti’nin satışı da yer alıyor.

Biden yönetimi, Trump yönetimi tarafından onaylanan silah satışlarını kapsamlı bir incelemesinin yapılacağını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Bu kararın ardından, BAE’ye yönelik F-35 satışı da askıya alınmıştı. Biden tarafından yapılan açıklamaya göre, hava ve füze savunma alanındaki satışlarda ise herhangi bir kısıtlama olmayacak.