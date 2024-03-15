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Gündem Bunu ancak Ekrem yapar! Yolcu sayısı aynı araç filosu artmış ama...
Gündem

Bunu ancak Ekrem yapar! Yolcu sayısı aynı araç filosu artmış ama...

Yeniakit Publisher
2024-03-15 23:23:00 - 2024-03-16 00:14:51

AK Parti İBB adayı Murat Kurum Akit TV canlı yayınında Ekrem Imamoğlu'nun ne kadar beceriksizce bir yönetim sergilediğini ortaya koydu.

İstanbul'da toplu taşımaya ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti İBB adayı Murat Kurum, Ekrem'in ulaşımı ne hale getirdiğini gözler önüne serdi.

Toplu ulaşımda bir filo sorunu mu var?

Kurum; "Filodan ziyade yönetimsel bir sorun var. Araç sayısı fazla yıllar öncesine göre yolcu sayısı aynıyken araç sayısı artmış. Baktığımız zaman vaatlerini bile hatırlamayan bir belediye başkanı var. Kendileri buradaki sorunların farkında bile değiller. Siz gitseniz metrobüs kuyruklarını görseniz bir çözüm bulursunuz. Kendileri vaatlerini bile hatırlamıyorlar aynı vaatleri yapmamışlar şimdi yine vaat etmişler. Niye yapmadınız. 5 senede en azından bir başlangıç yapılabilirdi. Böyle bir irade yok. Seçim üstü gelip Sancaktepeli vatandaşların aklını çelmek için işe başlangıç töreni yapıyorlar. Özel Halk Otobüsleri parasını alamıyor. Bu adam nasıl bakım yapacak. Sen halk otobüsü için ödeme yapmazsan bakım yapamaz yolda kalır. Yandaşına bakım ihalesi verirsen bu otobüsler yolda kalır. Liyakatli kadroları işten çıkarırsan onlar da yolda kalır. Biz vaatlerimizi veriyoruz. 81 ile bakanlığımız döneminde de vaatler verdik ve bunları yerine getirdik. Burada bir yönetim zafiyeti var." dedi.

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