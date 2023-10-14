Bunu alışveriş yapan herkesin bilmesi gerekiyor!

“SKT ” ve “TETT” arasındaki farkı bilmeyen birçok tüketici var. Bu yüzden gıdaların çoğu yenilebilirken çöpe atılıyor, ya da tarihi geçmişken tüketilebiliyor. Peki “SKT” ve “TETT” arasındaki fark nedir?

SKT NEDİR?

“Son kullanma tarihi” (SKT), bir gıdanın sağlıklı ve kaliteli olarak en geç ne zaman tüketilebileceğini gösteren zorunlu bir etikettir. Bazı durumlarda, gıdanın içeriği nedeniyle alınan ürün ile “Son kullanma tarihi” aynı olmayabilir. Bu gibi durumlarda, SKT’si geçmiş gıdaların satın alınmaması ve yenilmemesi önerilir.

Bu gıdalar genellikle et, süt, yumurta gibi hassas yiyeceklerdir. Üzerlerinde “Son kullanma tarihi” etiketi bulunur, ancak “TETT” etiketi bulunmaz. Peki “TETT” etiketi olan ürünler nelerdir?

TETT NEDİR?

“Tavsiye edilen tüketim tarihi” (TETT), gıdanın uygun şekilde saklandığında, kendine özgü özelliklerini koruduğu süreyi belirten bir etikettir.

Belirtilen "Tavsiye edilen tüketim tarihi"ne kadar ürün bozulmadan kalır. Ancak ürünün tarihi geçse bile, hassas bir gıda olmadığı için bozulmaz, sadece besin değeri ve kalitesi azalır. Açılmış bir ürün üzerinde “TETT” etiketi varsa ve uygun bir şekilde saklanmışsa, raf ömrü bitse bile yenilebilir durumdadır.

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SKT'İ GEÇMİŞ ÜRÜNLER TÜKETİLMEMELİ

Örneğin, aldığınız bir tahıl ürününün üzerindeki “TETT” tarihi geçmiş olsa bile, bu ürünün çürüdüğü anlamına gelmez, sadece besin kalitesi ve değerinin düştüğü anlamına gelir. Ancak SKT etiketi olan ürünlerdeki tarihler önemlidir. Hassas ürünler olduğu için "Son kullanma tarihi"nden sonra tüketilmemelidir.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın web sitesinde “TETT” etiketi için şöyle deniyor: "TETT" etiketi için "Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT) ise uygun şekilde muhafaza edildiğinde, gıdanın kendine has özelliklerini koruduğu süreyi gösteren tarihi ifade etmektedir"