Bunların yüzü keçe tutmuş! İşte Davutoğlu-Kılıçdaroğlu seviyesizliği

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Tek gayeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek olan siyasi partiler adına 6'lı masa dedikleri bir ortamda buluştu.

PKK sevici HDP'ye bakanlık sözü verip gizli ittifak ortağı ederek masayı genişleten liderlerin geçmiş yıllardaki düşmanlıkları ise hafızalardaki tazeliğini koruyor.

Yüzleri keçe tutmuş!

Aylardır buluştukları toplantılarda yazı fontlarının ne olacağından başka bir konuda uzlaşamayan 6'lı masa üyelerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun karşılıklı hakaretleri yeniden gündeme geldi.

Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde Kemal Kılıçdaroğlu ile Ahmet Davutoğlu arasında gerçekleşen seviyesiz diyalog şu şekilde:

Kılıçdaroğlu: Ahmet Davutoğlu bizim Cumhuriyet tarihinin gelmiş geçmiş en çapsız bakanıdır.

Davutoğlu: Bugünkü konuşmasında (Kılıçdaroğlu) bana dönüp hitaben, "Başbakan bana adam gibi cevap versin" demişti. Şimdi ben de ona diyorum ki adam olana adam gibi cevap verilir. Bu konuşmasından sonra ben onu adam sınıfından da saymıyorum. Kendisine adam müsveddesi demeyi bile çok görüyorum.