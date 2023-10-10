Bunların PKK'dan ne farkı var?! İsrail saflarında savaşmak isteyen Kemalist Türkler

İşgalcilerin Ankara Büyükelçisi Nadav Markman sosyal medya hesabında işgalcilerin safında yer alıp savaşmak isteyen Türkiyeli vatandaşlar olduğunu belirtip, kendilerine gelen bazı mesajları paylaştı. Paylaşımın altına seküler kemalist karakter yoksunu sözde türklerin yaptığı yorumlar daha da hayrete düşürdü.

İşgalcilerin Büyükelçisi'nin bu paylaşımına binlerce tepki gelirken bazı kullanıcılar, 'Bunlar bulunup derhal sınır dışı edilmeli' paylaşımında bulundu.