Bunların keskin nişancısı bu kadar olur! YPG'li terörist alay konusu oldu

TSK'nın başlattığı Barış Pınarı Harekatı 9. gününde devam ederken öldürülen terörist sayısı 673 oldu. Resulayn ve Tel Abyad'ı teröristlerden temizleyen TSK'nın yeni hedefi Münbiç. Zaman zaman Resulayn'da sıcak çatışmalar yaşanırken bölgeden ilginç fotoğraflar gelmeye devam ediyor. YPG'li bir keskin nişancı Amerikan yapımı silahla dürbün kapalı bir şekilde nişan aldı.

YPG köşeye sıkıştı

Havadan ve karadan ateş altına alınan teröristlerin kontrolündeki Tel Abyad ile Resulayn kentlerinin kırsalındaki 15 köy, PKK/YPG'den arındırılarak, güvenli hale getirildi. Teröristlerden kurtarılan köylerde tuzaklanmış patlayıcı olup, olmadığının kontrolü yapılırken, buralardaki terör örgütünün tahkimatları da tahrip edildi. Operasyon hızlı bir şekilde ilerlerken terör örgütü YPG camilere saklanıp, minarelerden ateş etti. Meskun mahalde sıcak çatışmalar yaşanırken bir YPG'li terörist temas anında dürbün kapalı bir şekilde ateş etti.