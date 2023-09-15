Bunların kafası değişmez! Skandal açıklama... CHP "iffetli genç kız" olmayı suç saydı!

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, önce MEB bünyesindeki kız okulunda verilen dini eğitimi eleştirdi.

"Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir ortaokul ama müfredatı MEB müfredatı değil. Bu okulun dili Arapça, akademik başarı gösteren kızlarımıza da takdir teşekkür belgesi değil, 'İslam’ın kızı' belgesi veriliyor."

İffetsiz bir nesil arzuluyorlar!

Kız çocuklarının iffetli yetiştirilmesini şiar edinen okul, iffetsiz bir nesil arzuladığı anlaşılan CHP'li vekil tarafından şu ifadelerle hedef alındı:

Okul, kız çocuklarına hedef olarak ne koyuyor biliyor musunuz? İffet abidesi olmayı...Bu okulu laik Cumhuriyetimizin ilk adımının atıldığı Samsun’da açanlar, ÇEDES için de laik cumhuriyetimizin göz bebeği İzmir’i pilot bölge olarak seçiyorlar. Biz bunu kabul etmiyoruz ve 16 Eylül saat 17.00’de İzmir Gündoğdu Meydanı’ndaki 'ÇEDES’e Hayır Mitingi'ne tüm İzmirlileri davet ediyoruz.

İFAM'ın kız okulunda MEB müfredatının yanı sıra yüce dinimiz İslam'ın eğitimi de veriliyor.

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A'dan Z'ye tüm personeli kadın olan okul, karma eğitim istemeyen velilerin yoğun ilgisini görüyor.