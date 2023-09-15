  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AK Partili milletvekilinden tuhaf çıkış! Senin ağzın ne söylüyor böyle bacım! Duyanın ağzı açık kaldı

Uzman isim beklentisini açıkladı! Eris virüsü geldi peki kapanma gelir mi?

Hande Fırat, bomba gelişmeyi "ocak ayında bu olacak" diyerek duyurdu! Herkes ters köşe olacak

Türkiye’den bütün dünyayı ters köşe yapacak hamle! Çin’le o konuda anlaşmaya çok yakınız

Solakların Ayasofya hevesi kursaklarında kaldı

CHP'de değişim ateşi! Tavşan aday Özgür Özel bugün 'tutum' alıp Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna talip oluyor: Kurultay tarihi verdi, istifa yok

İsrail'den çok büyük skandal! Türkiye'den gönderilen 16 ton malzemeye el koydular

Hürriyet’in son yaptığına bakın! Ya cahiller ya da ölümüne operasyon yapılıyor

Erciyes Dağı'nda sondaj vuruldu! Birden yerin altından fışkırmaya başladı... Müjde Türkiye'ye verildi

Bakan Tunç'tan Kılıçdaroğlu'nun provokatif sözlerine tepki! Aynen iade ediyoruz
Siyaset Bunların kafası değişmez! Skandal açıklama... CHP "iffetli genç kız" olmayı suç saydı!
Siyaset

Bunların kafası değişmez! Skandal açıklama... CHP "iffetli genç kız" olmayı suç saydı!

Yeniakit Publisher
2023-09-15 23:49:00 -
Bunların kafası değişmez! Skandal açıklama... CHP "iffetli genç kız" olmayı suç saydı!

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak öncülüğünde faaliyet gösteren İFAM'ın Samsun'daki kız okulu, CHP'li Sevda Erdan Kılıç tarafından akıl almaz ifadelerle hedefe kondu.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, önce MEB bünyesindeki kız okulunda verilen dini eğitimi eleştirdi.

"Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir ortaokul ama müfredatı MEB müfredatı değil. Bu okulun dili Arapça, akademik başarı gösteren kızlarımıza da takdir teşekkür belgesi değil, 'İslam’ın kızı' belgesi veriliyor."

İffetsiz bir nesil arzuluyorlar!

Kız çocuklarının iffetli yetiştirilmesini şiar edinen okul, iffetsiz bir nesil arzuladığı anlaşılan CHP'li vekil tarafından şu ifadelerle hedef alındı:

Okul, kız çocuklarına hedef olarak ne koyuyor biliyor musunuz? İffet abidesi olmayı...Bu okulu laik Cumhuriyetimizin ilk adımının atıldığı Samsun’da açanlar, ÇEDES için de laik cumhuriyetimizin göz bebeği İzmir’i pilot bölge olarak seçiyorlar. Biz bunu kabul etmiyoruz ve 16 Eylül saat 17.00’de İzmir Gündoğdu Meydanı’ndaki 'ÇEDES’e Hayır Mitingi'ne tüm İzmirlileri davet ediyoruz.

İFAM'ın kız okulunda MEB müfredatının yanı sıra yüce dinimiz İslam'ın eğitimi de veriliyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

A'dan Z'ye tüm personeli kadın olan okul, karma eğitim istemeyen velilerin yoğun ilgisini görüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23