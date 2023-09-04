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Gündem Bunların hakkı idam! 'İstanbul'u yakmaya geldik' diyerek bunu yapmışlardı! Bakın sonları ne oldu
Gündem

Bunların hakkı idam! 'İstanbul'u yakmaya geldik' diyerek bunu yapmışlardı! Bakın sonları ne oldu

Yeniakit Publisher
2023-09-04 18:45:00 -
Bunların hakkı idam! 'İstanbul'u yakmaya geldik' diyerek bunu yapmışlardı! Bakın sonları ne oldu

Ümraniye'de yolu kapayan bir düğün konvoyu tıkanan trafiğe aldırış etmeden drift atıp, o anları sosyal medyadan, 'İstanbul'u yakmaya geldik' notu ile paylaşmışlardı. O sürücülere binlerce TL ceza yağdı, ehliyetlerine el koyuldu. 5 kişi gözaltında.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Ümraniye'de yaşanan olayda, bir düğün konvoyu diğer insanları tehlikeye atmak pahasına, trafiği hiç umursamadan yolu kapatıp drift atmış, bu anlar sosyal medyadan paylaşılmıştı.

'İstanbul'u yakmaya geldik' notu ile paylaşılan görüntülerle ilgili, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalarda, konvoydaki araçların plakalarını ve araçları kullanan kişilerin kimliklerini tespit edildi.

Drift yaptığı belirtilen sürücüsü B.G'ye, Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri uyarınca 31 bin 296 lira cezai işlem uygulandı. Sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulmasına karar verilen B.G'nin kullandığı araç da trafikten men edildi. Konvoyda trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlenen 14 sürücüye de Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 1308'er lira ceza kesildi. 

5 gözaltı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada,12 sürücünün trafği tehlikeye attığı belirlendi, 5 kişi gözaltına alınarak Çakmak Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Adreslerinde bulunamayan 7 sürücü için yakalama kararı çıkarıldı.
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