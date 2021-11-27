  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bunların derdi Diyanet değil İslam! Fatih Portakal, Prof. Erbaş'ın sözü sandı, Hadis-i Şerif'i hedef aldı
Gündem

Bunların derdi Diyanet değil İslam! Fatih Portakal, Prof. Erbaş'ın sözü sandı, Hadis-i Şerif'i hedef aldı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın aktardığı bir Hadis-i Şerifi, Erbaş'ın kendi düşüncesi sanan Fatih Portakal, Efendimiz'in (SAV) mübarek ağzından çıkan sözleri hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 01:41:00 - 2021-11-27 01:47:39
Bunların derdi Diyanet değil İslam! Fatih Portakal, Prof. Erbaş'ın sözü sandı, Hadis-i Şerif'i hedef aldı

 Yeniakit.com.tr 

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Konya'da düzenlenen Uluslararası İhtida Kongresi’nde konuştu.

Prof. Erbaş, dinleyicilere, Buhari, Ebû Dâvut ve Tirmizî'den nakledilen, "Her doğan, İslâm fıtratı üzerine doğar. Sonra, anne-babası onu Hristiyan, Yahudi veya Mecusi yapar." Hadis-i Şerif'ini aktardı.

Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) Hadis-i Şerifi'ni, Prof. Dr. Ali Erbaş'ın sözleri sanan cahil kitle, Erbaş'ı bu sözleri üzerinden hedef aldı.

Cehalette yarışıyorlar!

Medya Faresi, Prof. Erbaş'ı hedef aldığı haberinde, geçmişteki kırpma bir ifadeyi de kullanarak, şunları yazdı:

"Son olarak 'Gelinin fotoğrafının çekilmesinin teşhircilik olduğu' yönündeki ifadeleriyle gündem olan Diyanetin Başındaki Ali Erbaş, dikkat çeken bir açıklama daha yaptı. Konya’da düzenlenen Uluslararası İhtida Kongresi’nde konuşan Erbaş, “Her çocuk Müslüman doğar. Daha sonra anne babası onu Hristiyan yapar, Yahudi yapar ya da Mecusi yapar” dedi."

Neye dil uzattığından bihaber

Cahillikle birbiribinde yarışan gazetecilerden Fatih Portakal da Medya Faresi'nin haberini alıntılayarak yaptığı Twitter paylaşımında, Efendimiz'in (SAV) sözlerini hedef aldığından bihaber, şunları söyledi:

"Bu sahsı biri görevden alsa nasıl olur? İstifa edecegi yok zaten! İnsanı dinden soğutur böyle zihniyet."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP medyasının
Siyaset

CHP medyasının "yalan zinciri" koptu... "Bir çuval inciri berbat ettin Barış Yarkadaş"

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na miting için Mersin Valiliği tarafından izin verilmediğini iddia eden solak medyaya kendi mahallelerinden ya..
Doğru sözü söylerken bile, pislik saçıyorlar! Leman Sam'dan mide bulandıran 'Boji' değerlendirmesi
Gündem

Doğru sözü söylerken bile, pislik saçıyorlar! Leman Sam'dan mide bulandıran 'Boji' değerlendirmesi

Habertürk canlı yayınında Fatih Altaylı'ya konuk olan Leman Sam, "Boji" adlı köpekle ilgili değerlendirmesinde, "pis" dünyasını ortaya koydu..
Faiz üzerinden Türkiye'yi cezalandırmak isteyenlerin borazanlığı Milli gazeteye yakışıyor mu?
Medya

Faiz üzerinden Türkiye'yi cezalandırmak isteyenlerin borazanlığı Milli gazeteye yakışıyor mu?

Faizin haram oluşundan habersiz solcu Cumhuriyet ile aynı safı tutan Milli Gazete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "faiz" üzerinden hed..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay