Bunların Charlie Hebdo paçavrasından ne farkı var? Teröristsever Diken'den Peygamber Efendimiz için çirkin üslup
Teröristsever Diken, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v.) hakaret eden Charlie Hebdo paçavrasına özendi.
yeniakit.com.tr
Eli kanlı teröristlere olan sempatizanlığıyla bilenen Diken isimli sözde haber sitesi, son skandalıyla içinde bulunduğu çukuru bir kez daha ortaya koydu.
Charlie Hebdo’ya özenen Diken'den alçak haber
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v.) hakaret karikatürleri ile bilinen sözde mizah dergisi Charlie Hebdo’ya özenen Diken, alçak haberiyle tepki çekti.
Peygamber Efendimiz'e hakaret eden kendini bilmez bir şahıs için istenen hapis cezasını haberleştiren teröristsever Diken, çirkin ifadeler kullandı.
Toplumun sinir uçlarına dokunan hadsiz bir üslup kulanan sözde haber sitesinin skandal haberi şu şekilde: