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Gündem Bunların Charlie Hebdo paçavrasından ne farkı var? Teröristsever Diken'den Peygamber Efendimiz için çirkin üslup
Gündem

Bunların Charlie Hebdo paçavrasından ne farkı var? Teröristsever Diken'den Peygamber Efendimiz için çirkin üslup

Teröristsever Diken, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v.) hakaret eden Charlie Hebdo paçavrasına özendi.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 17:27:00 -
Bunların Charlie Hebdo paçavrasından ne farkı var? Teröristsever Diken'den Peygamber Efendimiz için çirkin üslup

 yeniakit.com.tr 

Eli kanlı teröristlere olan sempatizanlığıyla bilenen Diken isimli sözde haber sitesi, son skandalıyla içinde bulunduğu çukuru bir kez daha ortaya koydu.

Charlie Hebdo’ya özenen Diken'den alçak haber

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v.) hakaret karikatürleri ile bilinen sözde mizah dergisi Charlie Hebdo’ya özenen Diken, alçak haberiyle tepki çekti.

Peygamber Efendimiz'e hakaret eden kendini bilmez bir şahıs için istenen hapis cezasını haberleştiren teröristsever Diken, çirkin ifadeler kullandı.

Toplumun sinir uçlarına dokunan hadsiz bir üslup kulanan sözde haber sitesinin skandal haberi şu şekilde:

 

 

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