Bunların altından arabaları alın! Esenyurt’ta trafik teröristleri kamerada

Görüntüler dün gece Esenyurt'ta kaydedildi. Esenyurt E-5 Avcılar istikametinde meydana seyir halindeki araç sürücüsü, akan trafikte makas atarak araçların arasından geçti. Trafiği ve kendi canını hiçe sayarak tehlikeye atan şahıs o anları ise cep telefonu ile kaydederek sosyal medyada paylaştı.

Bir başka otomobil sürücüsü ise Esenyurt depo mevkinde yaya geçidinde karşıya geçen yayayı görmezden gelen taksi sürücüsü, üstüne kırmızı ışık ihlali yaptı. Yaşanan anlar bir motorcunun kask kamerasına böyle yansıdı.

Türkiye'de adalet sistemi kış uykusunda

Türkiye'de yetersiz cezalar vatandaşları adeta canından bezdirdi. Kendini bilmez magandalar adalet sistemi kış uykusunda olmasından dolayı adeta sokaklarda yollarda terör estiriyor.

Yetkililere çağrı yapan vatandaşlar, "Makas atanlar, kırmızı ışıkta durmayan, alkollü araç kullanan cinayete teşebbüsten yargılanmalı. Altlarındaki arabalar ne olursa olsun alınmalı. Masum insanlar ölmemeli" dedi.