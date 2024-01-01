Bunları vergilerimizle beslemeyin! Skandal İHA ve SİHA sözleri
Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonlarından rahatsız olan DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları, 'İHA'lara SİHA'lara artık yatırım yapmayın' dedi.
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'nin Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları, yurt içi ve dışında düzenlenen terör operasyonlarından rahatsız oldu.
Partisinin Diyarbakır'daki kongresinde konuşan Hatimoğulları, adeta operasyonlara yönelik nefretini dile döktü.
Mehmetçik'in terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarından rahatsız olan Hatimoğulları, Türkiye'nin de içinde olduğu dört ülkede sözde Kürdistan için çağrı yaparak İHA'lara ve SİHA'lara artık yatırım yapılmamasını istedi.
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