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Bunları siz de görüyorsanız... Dikkat!

Özellikle 50 yaş üstündeki bireylerde fazlaca görülen siyah leke ve sinek uçuşmalarıyla ilgili uyarılarda bulunan Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Atilla Hacıbekiroğlu, söz konusu lekelerin özellikle ışık çakması ile beraber görüldüğünde, göz hekimine başvurmak gerektiğine dikkat çekti.

01 Aralık 2018 Cumartesi 14:37
Bunları siz de görüyorsanız... Dikkat!

Yaşlanmaya bağlı olarak göz içindeki yapısal değişikliklere bağlı ortaya çıkan sorunlardan biri de göz önünde sinek uçuşması ya da siyah lekeler görmek... Düz beyaz veya mavi gökyüzüne bakıldığında artan bu nokta ya da solucan şeklindeki görüntüler genellikle bakış yönüne doğru hareket ediyor. Çoğu zaman 50 yaşından sonra rastlanılan bu sorun sıklıkla görülüyor.

Göz önünde uçuşan sinekler ya da siyah noktalar görmenin retina yırtılması gibi önemli bir göz hastalığının da habercisi olabileceğine dikkat çeken Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Atilla Hacıbekiroğlu, kesin tanı için göz hekimine başvurmak gerektiğine vurgu yaptı.

Göz içinde retina ve lens arasında bulunan “vitreus” adı verilen madde yaşla birlikte zaman içinde retinadan ayrılarak büzüşmeye başlıyor. Orta yaşlara erişildiğinde ise gözün içindeki jel kıvamındaki yapıdaki değişiklikler dikkat çekiyor. Ne yazık ki bu madde zaman içinde kendini yenileyemiyor. İlerleyen yaşla birlikte vitreusun yapısı bozuluyor, jel yapısı, sıvı ve lif halini alıyor.

"Mutlaka ciddiye alınmalı"

Op. Dr. Atilla Hacıbekiroğlu, “Sorun yüzde 15 oranında retinada yırtılma, kanama veya yarılmayla beraber olabileceğinden, ani başladığında mutlaka ciddiye alınmalı. Ayrıntılı bir retina muayenesi yapılmalı. Retinada herhangi bir sorun yoksa genel olarak bu siyah noktalar zamanla küçülür ve kişinin dikkatini ekmez hale gelir. Bu nedenle genellikle tedavi gerekmez. Eğer kişiyi aşırı rahatsız ediyorsa ya da görmeyi düşürecek kadar fazla miktarda ise tedavi edilebiliyor. Bu durumda yağ lazerle belirli konumda ve büyüklükte olan vitreuslifleri 'vitreolizis' dediğimiz yöntemle yok edilebilir. Ya da vitrektomi denilen ameliyatla vitreus jeli ve içindeki oluşumlar tamamen gözden uzaklaştırılabilir. Hastaların muayene olmadan, internet üzerinden buldukları damlalar ve bitkisel ilaçlara itibar etmemeleri önem taşıyor.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 14:37
  1. Atilla Hacıbekiroğlu
  2. göz
  3. sinek

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