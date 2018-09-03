Bunları bu şekilde yazınca 'köşe yazısı' oluyor! Biz eşek olduğumuz için bilemedik

Yazar Engin Ardıç bugünkü yazısında Sözcü'de kalem oynatan Yılmaz Özdil'in 'köşe yazısı' yazma şeklini ele aldı. Özdil'in bazı kelimeleri alt alta yazarak yazı yazmaya çalıştığını belirten Ardıç, 'Bunları bu şekilde yazıyorlar, "köşe yazısı'' oluyor. Biz eşek olduğumuz için bilemedik.' ifadelerini kullandı.



İşte Engin Ardıç'ın o yazısı;

Atatürk doğdu...

Selanik'te...

Babası Ali Rıza Efendi...

Annesi Zübeyde Hanım...

1915... Çanakkale...

Yıl 1919...

Aylardan mayıs...

Mayıs'ın 19'u...

Atatürk Samsun'a çıktı...

Erzurum ve Sivas kongrelerini topladı.

(Bunlar zaten toplanacaklardı ama Atatürk toplamış olsun, zarar yok, cumhuriyet kuşakları öyle bilsinler.) Ankara'ya geçti...

Yıl 1920...

23 Nisan...

TBMM açıldı.

Yıl 1921...

Birinci İnönü...

6 Ocak...

İkinci İnönü...

23 Mart...

Derken Sakarya...

23 Ağustos...

Geldi 1922...

Büyük taarruz...

26 Ağustos...

Büyük zafer...

30 Ağustos...

İzmir'in kurtuluşu...

9 Eylül...

Sonra 1923...

Lozan...

24 Temmuz...

Cumhuriyet kuruldu...

29 Ekim...

Devrimler...

1938...

Atatürk ölmedi...

Dolmabahçe'de...

Çok partili hayata geçiş...

Ve de bir daha iktidara dönemeyiş...

***

Bunları bu şekilde yazıyorlar, "köşe yazısı" oluyor.

Biz eşek olduğumuz için bilemedik.