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Gündem Bunlardan ne vatana ne millete hayır gelir! Cezalarını buldular
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Bunlardan ne vatana ne millete hayır gelir! Cezalarını buldular

Aydın'da bir otomobilin çeşitli bölümlerine gizlenmiş 200 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-21 20:15:00 -
Bunlardan ne vatana ne millete hayır gelir! Cezalarını buldular

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevk edileceği ihbarı üzerine bir otomobili, kent girişinde durdurdu.

Narkotik köpeği "Gece"nin de desteği verdiği aramalarda otomobilin çeşitli bölümlerine zulalanmış 200 gram metamfetamin bulundu.

Operasyonda B.K. ile O.İ. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüpheliler "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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