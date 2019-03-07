Bunlara döviz harcıyor görgüsüzler

Menteşeleri antikaymış, el yapımı desenleri varmış, geçmişi 1800'lere dayanıyormuş ve bu dolaplar, hem eşya saklamak içinmiş hem de dekoratifmiş!. İstanbul’un havadan kazanıp, para saçacak yer arayan sosyetesine Çin işi bit pazarı malları işte böyle cilalanıp pazarlanıyor.

Fiyatlarını merak mı ediyorsunuz. Lira ile değil, Euro ile satılıyorlar. Mesela yukarıda gördüklerinizin fiyatları 850 ila 2000 Euro arasında değişiyor. Artı KDV! Yani tam bir görgüsüzlük israfı.. Bu dolaplar Japonya ve Güney Kore'de eskiden beri yapılıyormuş ama Çin örneklerine benzediklerinden Çin işi olarak bilinmekteymiş.

Mesela şu yukarıdaki kırmızı dolabı görüyor musunuz; üzerindeki renk Çin dolaplarında yaygın olarak kullanılan kırmızıymış. Bu dolap karaağaç üzerine deri kaplanarak elde edilmiş-miş!.. Falan...

Ninenizden kalma sandıklarınızın kıymetini bilin!