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Medya Bunlar varken düşmana gerek yok! ABD'nin Türkiye mümessili olduğunu bir kez daha ispatladı
Medya

Bunlar varken düşmana gerek yok! ABD'nin Türkiye mümessili olduğunu bir kez daha ispatladı

Yeniakit Publisher
2024-07-31 12:35:00 -
Bunlar varken düşmana gerek yok! ABD'nin Türkiye mümessili olduğunu bir kez daha ispatladı

Star yazarı Fadime Özkan, CHP'nin Türkiye karşıtı tutumlarını eleştirerek, CHP'li Namık Tan'ın Mavi Vatan'ı "masal" olarak nitelendirmesine sert tepki gösterdi. Özkan, CHP'nin Türkiye düşmanlarının görüşlerini savunduğunu ve Tan'ın Amerikan çıkarlarına hizmet ettiğini söyledi. Ayrıca, CHP'nin milli menfaatlere zarar verdiğini belirterek, Tan'ın açıklamalarının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Özkan, Tan'ın Türkiye'nin savunma stratejilerine ihanet ettiğini ifade etti. Fadime Özkan, şunları kaydetti:

Star yazarı Fadime Özkan, CHP'nin Türkiye karşıtı tutumlarını eleştirerek, CHP'li Namık Tan'ın Mavi Vatan'ı "masal" olarak nitelendirmesine sert tepki gösterdi. Özkan, CHP'nin Türkiye düşmanlarının görüşlerini savunduğunu ve Tan'ın Amerikan çıkarlarına hizmet ettiğini söyledi. Ayrıca, CHP'nin milli menfaatlere zarar verdiğini belirterek, Tan'ın açıklamalarının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Özkan, Tan'ın Türkiye'nin savunma stratejilerine ihanet ettiğini ifade etti. Fadime Özkan, şunları kaydetti:

"Görünen o ki CHP cephesinde değişen bir şey yok.

Türkiye'nin karşısında kim varsa görüşlerini CHP seslendiriyor.

Kılıçdaroğlu zamanında CHP adına Türkiye düşmanlığı yapan Ünal Çeviköz'ün görevini Özgür Özel döneminde Namık Tan yerine getiriyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

TSK'nın terörle mücadele kapsamında sınır ötesine yaptığı askeri harekatlara karşı çıkan Tan Türkiye'nin Mavi Vatan hassasiyetine masal diyerek Türk Milletinin vekili değil Amerikan'ın Türkiye mümessili olduğunu bir kez daha ispatladı."

 

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Yorumlar

Misafir

Zaten Türkiyenin en büyük düsmani chp dir

BIR HAIN, BIR  KRIPTO, BIR ASAGILIK DUSNAN AJANPROVOKATOR ALGI OPERASYONCUSU OLSA DAGA FARKLI NE YAPABILIRDI???? her adiligi yaotilar yaoiyiekar milli nenfaatleeimiz akeyhine

HALKI INFIALE GETIRMEK SUCTUR...TERORISTLIK DÜSMAN SOZCULUGU FIKIR-KÜRSU OZGURLÜĞU DEGILDIR, SUCTUR
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