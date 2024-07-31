Bunlar varken düşmana gerek yok! ABD'nin Türkiye mümessili olduğunu bir kez daha ispatladı

Star yazarı Fadime Özkan, CHP'nin Türkiye karşıtı tutumlarını eleştirerek, CHP'li Namık Tan'ın Mavi Vatan'ı "masal" olarak nitelendirmesine sert tepki gösterdi. Özkan, CHP'nin Türkiye düşmanlarının görüşlerini savunduğunu ve Tan'ın Amerikan çıkarlarına hizmet ettiğini söyledi. Ayrıca, CHP'nin milli menfaatlere zarar verdiğini belirterek, Tan'ın açıklamalarının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Özkan, Tan'ın Türkiye'nin savunma stratejilerine ihanet ettiğini ifade etti. Fadime Özkan, şunları kaydetti:

"Görünen o ki CHP cephesinde değişen bir şey yok.

Türkiye'nin karşısında kim varsa görüşlerini CHP seslendiriyor.

Kılıçdaroğlu zamanında CHP adına Türkiye düşmanlığı yapan Ünal Çeviköz'ün görevini Özgür Özel döneminde Namık Tan yerine getiriyor.

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TSK'nın terörle mücadele kapsamında sınır ötesine yaptığı askeri harekatlara karşı çıkan Tan Türkiye'nin Mavi Vatan hassasiyetine masal diyerek Türk Milletinin vekili değil Amerikan'ın Türkiye mümessili olduğunu bir kez daha ispatladı."