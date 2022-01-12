Bunlar ülkeyi yönetmeye talip! Faik Öztrak'tan Kılıçdaroğlu'nu yalanlayan S-400 açıklaması

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CHP'de S-400'e ilişkin yapılan birbirinden farklı açıklamalar, ana muhalefetin tutarsızlığını yeniden gözler önüne serdi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak partisinin MYK toplantısından sonra basın toplantısı düzenledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Niye aldılar S-400'ü? Kim bize saldıracak?" açıklamasına karşın S-400'lerin alınmasını CHP Genel Başkanı'nın istediğini söyleyen Öztrak, adeta akıllarla alay etti.

Öztrak'tan akıllara zarar S-400 açıklaması

Öztrak basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımızın da benimde söylediklerimiz son derece açıktır ve partimizin görüşünü yansıtır. S-400'lerin alınması gereklidir' diyen bizim genel başkanımız." dedi.

Kılıçdaroğlu ne demişti?

Habertürk TV'de Fatih Altaylı'ya konuk olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, S-400'lere ilişkin açıklamasında, "Niye aldılar S-400'ü? Kim bize saldıracak? Yunanistan mı, Suriye mi, Irak mı, İran mı kim bize saldıracak? Niye aldık? Siz eğer NATO gibi bir ittifakın içindeyseniz ve bu ittifak demokrasi ve savunmayı beraber ele alıyorsa, siz bulunduğunuz ittifakın dışında başka bir silahlanma yaparsanız, nasıl ortak tatbikat yapacaksınız?" demişti.

Aynı yayında, "Önce kim bize saldıracak?" diye soran Kılıçdaroğlu, bir dakika içinde kendisi ile çelişerek, "Şu anda hava savunma sistemimiz çok zayıf, bütün dünya bunu biliyor. Bu bölgede hava savunma sistemi en zayıf olan ülke şu anda Türkiye." ifadelerini kullanmıştı.