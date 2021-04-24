Bunlar Türk kanı taşıyor olamazlar: Boğaziçi değil Ermeni dayanışması!

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Prof. Dr. Melih Bulu'yu bahane ederek, öğrenciliklerini unutarak miltanlığa soyunan Boğaziçililer, paylaştıkları 'Ermeni soykırımı' mesajı ile bizden olmadıklarını bir kez daha gösterdiler.

'Ermeni halkının direnişini saygıyla karşılıyoruz'

Boğaziçi Dayanışması adlı twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Şunu unuttunuz ki Ermenilerin imha edilmesi bütün Türkiye’nin yıkımı demektir. 1915 Ermeni Soykırımı’nın 106’ıncı yıl dönümünde Ermeni halkının acısını paylaşıyor, onurlu direnişlerini saygıyla selamlıyoruz." denildi.