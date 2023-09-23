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Gündem Bunlar tesadüf mü? Cihat Yaycı paşa uyardı FETÖ kafayı çıkardı
Gündem

Bunlar tesadüf mü? Cihat Yaycı paşa uyardı FETÖ kafayı çıkardı

Yeniakit Publisher
2023-09-23 14:28:00 - 2023-09-23 14:30:38
Bunlar tesadüf mü? Cihat Yaycı paşa uyardı FETÖ kafayı çıkardı

Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, "FETÖ, Sığınmacılar üzerinden yalan haberler yayarak bir iç savaş çıkarmak istiyor." demişti. Yaycı'nın açıklamalarından 4 gün sonra FETÖ'cü Emre Uslu'nun paylaşımı dikkat çekti.

4 gün önce, 19 Eylül 2023 tarihinde Hasan Basri Akdemir'in YouTube kanalında 'Doğru Soru'ya konuk olan Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı "FETÖ, Sığınmacılar üzerinden yalan haberler yayarak bir iç savaş çıkarmak istiyor. Hedefleri, bundan faydalanarak kalan kadrolarıyla yönetime el koymak." dedi.

Yaycı paşanın sözlerinin ardından FETÖ'den "harekete geçiyoruz" sinyali geldi!..

FETÖ'nün baş sorumlularından firari terörist Emre Uslu, X hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Paylaşımında terörist Uslu, "Yine yeşillendi fındık dalları" ifadelerini kullandı.

Resim

Emre Uslu'nun paylaşımını gündeme getiren Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi, Yaycı paşanın uyarılarını hatırlatarak şunları yazdı:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

TÜRK DEGS / TURK MAGS Başkanı Cihat Yaycı uyarmıştı…

FETÖ halkı sığınmacı ve düzensiz göçmen sorununu, hayat pahalılığını ve milli sembolleri istismar ederek, provokasyonlar yaparak, yalan, yanlış, çarpıtılmış haberler yayarak halkı sokağa dökmeyi ve iç savaş çıkarmayı ve de neticesinde temizlenmeyen/iade edilen kadroları ile de yönetimi ele geçirmeyi hedefliyor demişti!

Fetö elebaşının aşağıdaki yeni twiti buna delildir…

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