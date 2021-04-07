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Siyaset Bunlar tam kapanma isteyen çevreler: 81 ilde otobüslü sözleşme eylemine başlıyorlar!
Siyaset

Bunlar tam kapanma isteyen çevreler: 81 ilde otobüslü sözleşme eylemine başlıyorlar!

İstanbul Sözleşmesi'nin feshinden sonra provokasyona devam eden CHP'nin, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, 'Kadına şiddete son' sloganının yazılı olduğu otobüsle 81 ile gideceklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 23:48:00 - 2021-04-08 00:17:41
Bunlar tam kapanma isteyen çevreler: 81 ilde otobüslü sözleşme eylemine başlıyorlar!

 Yeniakit.com.tr 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi'ni feshetmesi üzerinden AK Parti iktidarını hedef alan CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, yürütecekleri yeni provokasyonu anlattı. Nazlıaka, 'Kadına şiddete son' sloganının yazılı olduğu otobüsle Türkiye’nin 81 iline gideceklerini duyurdu.

'Bu karar yok hükmünde'

İstanbul Sözleşmesi'nin feshi için, "Bu karar yok hükmündedir." değerlendirmesi yapan Nazlıaka, parti genel merkezinde kadınlarla bir araya geldi. Bugüne kadar HDP İl Başkanlığı binası önünde evlatlarını PKK terör örgütünden isteyen anneleri, PKK'nın ve kendi partisinin içinde tecavüz ve tacize uğramış mağdur kadınları gündemine almayan CHP'nin iki yüzlü kadın kolları başkanı Nazlıaka, şunları söyledi:

'Kadınların örgütlü gücüyle hedefimize ulaşacağız'

"İlk rotamız Eskişehir olacak. Kadın, erkek herkesi şiddete karşı mücadeleye davet edeceğiz. Vicdanı olan herkesin annesini, kız kardeşini, evladını kaybeden yurttaşlarımızla empati kurmasını sağlayacağız. Hedefimize kadınların örgütlü gücüyle ulaşacağız. İktidar çevreleri tarafından oluşturulan yanlış algıyı yıkmak için 'İstanbul Sözleşmesi, Doğrusu Nedir?' başlıklı broşürü anlatacağız. CHP’nin hazırladığı videoyu yaygınlaştıracağız."

'Geldikleri gibi gidecekler'

"Bizler kadınların eşit temsili için Siyasi Partiler Yasası’ndaki değişiklik yapılması teklifini veriyoruz, onlar kadınların can simidi olan İstanbul Sözleşmesi’ni feshetme kararı alıyorlar. İlk seçimlerde geldikleri gibi gidecekler."

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