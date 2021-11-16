Bunlar "sanatçı" öyle mi? Ahlaksız pozları en büyük kozları

Adına "sanat dünyası" denilen lağım çukurunda her gün yeni bir iğrençlik patlak veriyor... Yahudi sermayeli Fox TV'de yayınlanan Misafir dizisi ile ekranlara geri dönen oyuncu Hazal Kaya, Instagram hesabından vücudunu teşhir ederek yeni projelerinin reklamını yaptı. Bacaklarını tamamen açtığı pozunun altına "Misafir yeni bölüm, Benden Ne Olur ve Pera Palas'ta Gece'yi bekliyorum" yazan Kaya'nın söz konusu paylaşımı "Bu âlemde reklam işte böyle yapılıyor" yorumlarına yol açtı.

"Anneliğin kutsanmasından rahatsızım" demişti

Bilindiği gibi, adını Türk aile yapısının merkezine dinamit döşeyen Aşk-ı Memnu adlı dizide duyuran Hazal Kaya, daha önce de anneliğin kutsanmasından çok rahatsız olduğunu söylemişti. Kaya aynı zamanda, son yıllarda kokuşmuş magazin medyası sayesinde adını sıkça duyuran ve yaptırdığı ameliyat ile cinsiyetini değiştiren Selin Ciğerci'ye verdiği 'çocuk' desteğiyle de eleştirilerin hedefi olmuştu.