Bunlar ruh hastası mı? 'Köpeğin suçu yok suç çocukta'

Keçiören ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 4. sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz, vücudundaki yaralar nedeniyle yaşam savaşı veriyor.

Küçük Tunahan'ı adeta tanınmaz hale getiren köpekler de sorun bir türlü çözülemediği için hala sokaklarda başıboş dolaşmayı sürdürüyorlar.

Sözde hayvanseverler ise bugün bile köpeklerin toplanmasına karşı çıkıyor, sokaklarda yetkililere zorluk çıkartıyor.

Sosyal medyada Mehtap isimli sözde bir hayvansever kadın, küçük Tunahan'ın saldırıya uğradığı bölgede köpekleri beslediklerini ve suçun çocuk ile ailesinde olduğunu söyledi.

Köpekleri çocukların sinirlendirdiğini söyleyen kadın, şu ifadeleri kullanarak sabır sınırlarını zorladı:

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Yolda defalarca gördüm, her gün orada besleme yapıyorum. Çocuklar köpekleri sinirlendiriyorlar, sonra diyorlar ki köpekler bize saldırdı. Önce sizin çocuklarınız ve siz saldırıyorsunuz o köpeklere. Ahlaksızlık yapmayın, dürüst olun.

Peki ben bu aileye soruyorum: Siz gün ışımadan 9-10 yaşındaki çocuğunuzu ne cesaretle o köpeklerin orada olduğunu bile bile tek başına gönderiyorsunuz? Ne cesaretle kardeşim.

Burada köpekler dışında herkes suçlu. Köpeklerin hiçbir suçu yok. Köpekler gün ışıyana kadar bölgesini korur. Gün ışımadığı için oradan geçen canlıyı tehdit olarak görüyor. O çocuk da karanlıkta okula gittiği için böyle oldu. Bu köpekleri siz bu hale getirdiniz.

Ve biz yaşadığımız sürece beslemeye devam edeceğiz. Kimse kusura bakmasın. Aç hayvan beslenmez mi ya. Siz insan değilsiniz, vicdansızsınız. Biz de mi vicdansız olalım.

Sokakta köpek olur mu diyorlar. Sokakta köpek olmaz diyorsan al evinde bak o zaman! Hayvan düşmanı sana diyorum. Biz köpeklerin sokakta mutlu olduğunu biliyoruz, o yüzden sokakta besliyoruz.

Küçük Tunahan, köpek saldırısı nedeniyle tanınamaz hale geldi. Yoğun bakımdaki yaşam savaşı sürüyor.