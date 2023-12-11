  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bilal Erdoğan'dan ABD'ye "Gazze" tokadı

Yemiyoruz ulan bu yalanları! Siz nasıl bir alçaksınız! Hâkim kültürün leş yancıları sizi

İmamoğlu ile ilgili şok iddia! Kulaklarınıza inanamayacaksınız! Vay Eko vay

O isimden olay sözler: “Celal Şengör bir bok sineğidir! Atatürkçülük, cumhuriyetçilik, laiklik işte böyle maymunların temsilinde sunuluyor!” Kim olduğunu duyunca şok olacaksınız

İsrail’den skandal “Türkiye” kararı! Eceli gelen köpek cami duvarına…

Cübbeli Ahmet, resmen yerlerinden hoplattı! O sözleri o karıyı bakın ne hale getirdi

Bunlar yüzsüz yüzsüz! Arap şeyhleri öyle bir şey yaptı ki… Sizde hiç utanma yok mu yahu

Sende hiç utanma yok mu be adam! Bunu nasıl yaparsın ihtiyar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş yerel seçim kararı! O isimlerle vedalaşacak

Yeni Ponziler yeni mağdurlar çıkaracak! Daha çok kazanma hırsı gözleri perdeliyor
Gündem Bunlar ruh hastası mı? 'Köpeğin suçu yok suç çocukta'
Gündem

Bunlar ruh hastası mı? 'Köpeğin suçu yok suç çocukta'

Yeniakit Publisher
2023-12-11 19:28:00 - 2023-12-11 19:42:48

Ankara'da yaşayan 4 yaşındaki çocuğun ölüm kalım savaşı verdiği günde, sözde bir hayvanseverden skandal bir mesaj geldi.

Keçiören ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 4. sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz, vücudundaki yaralar nedeniyle yaşam savaşı veriyor.

Küçük Tunahan'ı adeta tanınmaz hale getiren köpekler de sorun bir türlü çözülemediği için hala sokaklarda başıboş dolaşmayı sürdürüyorlar.

Sözde hayvanseverler ise bugün bile köpeklerin toplanmasına karşı çıkıyor, sokaklarda yetkililere zorluk çıkartıyor.

Sosyal medyada Mehtap isimli sözde bir hayvansever kadın, küçük Tunahan'ın saldırıya uğradığı bölgede köpekleri beslediklerini ve suçun çocuk ile ailesinde olduğunu söyledi.

Köpekleri çocukların sinirlendirdiğini söyleyen kadın, şu ifadeleri kullanarak sabır sınırlarını zorladı:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yolda defalarca gördüm, her gün orada besleme yapıyorum. Çocuklar köpekleri sinirlendiriyorlar, sonra diyorlar ki köpekler bize saldırdı. Önce sizin çocuklarınız ve siz saldırıyorsunuz o köpeklere. Ahlaksızlık yapmayın, dürüst olun.

Peki ben bu aileye soruyorum: Siz gün ışımadan 9-10 yaşındaki çocuğunuzu ne cesaretle o köpeklerin orada olduğunu bile bile tek başına gönderiyorsunuz? Ne cesaretle kardeşim.

Burada köpekler dışında herkes suçlu. Köpeklerin hiçbir suçu yok. Köpekler gün ışıyana kadar bölgesini korur. Gün ışımadığı için oradan geçen canlıyı tehdit olarak görüyor. O çocuk da karanlıkta okula gittiği için böyle oldu. Bu köpekleri siz bu hale getirdiniz.

Ve biz yaşadığımız sürece beslemeye devam edeceğiz. Kimse kusura bakmasın. Aç hayvan beslenmez mi ya. Siz insan değilsiniz, vicdansızsınız. Biz de mi vicdansız olalım.

Sokakta köpek olur mu diyorlar. Sokakta köpek olmaz diyorsan al evinde bak o zaman! Hayvan düşmanı sana diyorum. Biz köpeklerin sokakta mutlu olduğunu biliyoruz, o yüzden sokakta besliyoruz.

Küçük Tunahan, köpek saldırısı nedeniyle tanınamaz hale geldi. Yoğun bakımdaki yaşam savaşı sürüyor.

Köpeklerin saldırısında ağır yaralanan Tunahan'dan haber var!
Köpeklerin saldırısında ağır yaralanan Tunahan'dan haber var!

Gündem

Köpeklerin saldırısında ağır yaralanan Tunahan'dan haber var!

Başıboş köpek terörü! Oyun oynayan çocuğa saldırdılar
Başıboş köpek terörü! Oyun oynayan çocuğa saldırdılar

Yerel

Başıboş köpek terörü! Oyun oynayan çocuğa saldırdılar

Ağıla giren sahipsiz köpekler hayvanları parçaladı
Ağıla giren sahipsiz köpekler hayvanları parçaladı

Gündem

Ağıla giren sahipsiz köpekler hayvanları parçaladı

Alarma geçildi! Köpeklerden insanlara bulaşan hastalık ortaya çıktı
Alarma geçildi! Köpeklerden insanlara bulaşan hastalık ortaya çıktı

Yaşam

Alarma geçildi! Köpeklerden insanlara bulaşan hastalık ortaya çıktı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23