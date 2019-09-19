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Bunlar nasıl gazi? Sunucuyu başörtülü diye protesto ettiler

İslam'ın verdiği makamı kullanan gazi görünümlü bir takım şahıslar, İzmir'de başörtülü sunucu öğretmenin kıyafetinin cumhuriyet değerlerine uygun olmadığını öne sürerek protesto etti.

19 Eylül 2019 Perşembe 20:28
Bunlar nasıl gazi? Sunucuyu başörtülü diye protesto ettiler

İzmir'in Foça ilçesinde, Gaziler Günü törenle kutlandı.

Törenin başlayacağı dakikalarda protokol sırasının hemen arkasında bulunan bir grup gazi, Foça Kaymakamı'na, tören programını okumak ve sunum yapmak üzere mikrofona gelen Foça Spor Lisesi edebiyat öğretmeni Ayşe Pınar Bayraktar'ın kıyafetinin uygun olmadığını belirterek, tören alanını terk etti.

Gazi görünümlü şahıslarda küstah sözler

Törendeki skandala imza atan gazi görünümlü 10 şahıstan biri olan Nabi Duru, küstah sözler kullandı.

Duru, "19 Eylül Gaziler Günü için Cumhuriyet Meydanı'na törene geldiğimizde, törenin başlangıcında gaziler olarak sunucu hanımefendinin kıyafetinin cumhuriyet değerlerine uygun olmadığını görünce çok üzüldük. Bu protestomuzu toplu olarak Kaymakam ve tören alanında bulunanlara ileterek tören alanını terk ettik." dedi.

(Gazi görünümlü şahıslar)

Foça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden açıklama

Foça İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar ise yaptığı yazılı açıklamada, sunucunun resmi kadrolu öğretmen olduğunu ve kıyafetin mevzuata uygun olduğunu belirtti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Akar, "Okulun resmi kadrolu Türk dili ve edebiyatı öğretmeni, Gaziler Günü programında sunucu olarak görev almıştır. Mevzuatımıza göre kadın öğretmenler kamusal alanda başörtüsü ile görev yapabilmektedirler. Öğretmen başörtülü olarak derslere girebilmekte, resmî törenlere katılabilmektedir. Görevini bu kapsamda yürütmüştür. Ferdi yapılan protestoya karşı çıkarak törene katılan tüm katılımcılar başta olmak üzere, resmi ve sivil erkan, sivil toplum kuruluşu ve vatandaşlar öğretmenimizin yanında yer almıştır. Gaziler Günü'ne yakışır şekilde tören icra edilmiş, birlik beraberlik içinde olunmuştur. Birlik ve beraberlik içinde olunması nedeniyle tüm katılımcılara teşekkür edilmiştir." dedi.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 20:28
  1. İzmir
  2. Foça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
  3. Foça Kaymakamı
  4. Gaziler Günü
  5. Ayşe Pınar Bayraktar
  6. Foça Spor Lisesi

YORUM YAZ

  • Mustafa Biçer Mustafa Biçer 2 dk önce
    Gazilik ve şehitlik mertebesi yalnızislamın; yani yüce ALLAH'ın verdiği bir mertebedir. Kapalı olmakta yine yüce ALLAH'ın emridir. Asıl o kendini gazi zanneden piçlerin gazilikle ne alakası var.
  • NurNur9 dk önce
    Protestocular siz müslüman değilsiniz belli müslüman olsanız tesettürün Allahın emri olduğunu bilir yapmasanızda Allahın emrine saygı gösterir bu davranışı yapmazsınız müslüman olduğunuzu idda ediyorsanız bu protestoyla birlikte ...oldunuz bilmeyene anlatsın embesiller
  • oflubabaoflubaba10 dk önce
    onlargazidegil  alaniterketmislerterketmeseniz  savasta kimbilir hangi tasin altinda saklandiniz 
  • dermanndermann10 dk önce
    türkiyede kicini deldirenlerde gazi oluyor iste izmirdeki gazi denilen kici delikler bunlar olsa gerek .
  • enesenes10 dk önce
    Önemli olan Hakkın katında Gazi olabilmek yoksa bu sizinki geçiçi menfeat.
  • sultan cemsultan cem12 dk önce
    Allah şehitlik nasip etmemiş korkarım ölürken imanda nasip etmeyecek.

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