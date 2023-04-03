Bunlar kendilerini ne zannediyor! Murat Övüç'ten büyük edepsizlik
Kendini "sosyal medya fenomeni" olarak pazarlayan Murat Övüç, katıldığı bir davette şarkı söylediği sırada fotoğraf çektirmek isteyen bir hayranına bağırdı. Övüç'ün tavrı, tepkilere yol açtı.
Kendini "sosyal medya fenomeni" olarak pazarlayan Murat Övüç, katıldığı bir davette şarkı söylediği sırada fotoğraf çektirmek isteyen bir hayranına bağırdı. Övüç'ün tavrı, tepkilere yol açtı.
Hayranı, aldığı tepkiyle geri çekilirken Övüç, elbisesini sinirle düzelterek sahneye geri döndü. Görüntüler sosyal medyada gündem olurken, Övüç'ün hayranına olan tavrı "Siz kendinizi ne zannediyorsunuz" yorumlarının yapılmasına sebep oldu.
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