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Gündem Bunlar kendilerini ne zannediyor! Murat Övüç'ten büyük edepsizlik
Gündem

Bunlar kendilerini ne zannediyor! Murat Övüç'ten büyük edepsizlik

Yeniakit Publisher
2023-04-03 18:10:00 -
Bunlar kendilerini ne zannediyor! Murat Övüç'ten büyük edepsizlik

Kendini "sosyal medya fenomeni" olarak pazarlayan Murat Övüç, katıldığı bir davette şarkı söylediği sırada fotoğraf çektirmek isteyen bir hayranına bağırdı. Övüç'ün tavrı, tepkilere yol açtı.

Kendini "sosyal medya fenomeni" olarak pazarlayan Murat Övüç, katıldığı bir davette şarkı söylediği sırada fotoğraf çektirmek isteyen bir hayranına bağırdı. Övüç'ün tavrı, tepkilere yol açtı.

 

Hayranı, aldığı tepkiyle geri çekilirken Övüç, elbisesini sinirle düzelterek sahneye geri döndü. Görüntüler sosyal medyada gündem olurken, Övüç'ün hayranına olan tavrı "Siz kendinizi ne zannediyorsunuz" yorumlarının yapılmasına sebep oldu. 

 
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Yorumlar

Onları o hâle getiren sizsiniz...sonra da lafı işte öyle yersiniz

Hayranmış!.. Olağanüstü ne gördünüz de hayran oluyorsunuz anlaşılır gibi değil...senin gibi iki gözü...iki kulağı...iki ayağı var ...fazladan terbiyesizlikleri var ... neyine hayransınız?... Allah gafletten uyandırsın ... lafı yiyince belki aklı başına gelir...hayran olunacak bir seviyesi olmadığını görür...

GERÇEK

Ya bu kim ya...kim tanır bunu ?  
TÜM YORUMLARA GİT ( 5 )
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