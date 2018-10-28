Bunlar hep ayyaşlıktan... Sözde sanatçı, barda kadının kafasında şişe kırdı!
Aylin Aslım isimli şarkıcı, bir kadının kafasında içki şişesi kırdığı iddiasıyla mahkemelik oldu.28 Ekim 2018 Pazar 10:14
Şarkıcı Aylin Aslım hakkında suç duyurusu yapıldı. Kaş’a yerleşen şarkıcı, 10 gün önce Kaş’taki bir barda kavga ettiği kadının kafasında şişe kırdığı iddiasıyla mahkemeye verildi.
Kavga, mekandakilerin müdahalesiyle sona erdi. Hastanede tedavi edilen ve 1 gün müşahede altında tutulan kişi de Antalya’da savcılığa suç duyurusunda bulunarak Aslım’a dava açtı.
Şarkıcının ifade vermek için önümüzdeki günlerde savcılığa gideceği konuşuluyor.
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