Bunlar 'hayvansever' değil insanlık düşmanı! Canıyla uğraşan minik Asiye'ye ahlaksızca küfürler savurdular!

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22 Aralık Çarşamba günü, oturdukları sitenin bahçesinde başıboş bırakılan biri pitbull cinsi olmak üzere 2 köpeğin saldırısına uğrayan ve başından ağır yaralanan Asiye Ateş'e, sevk edildiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde pazar günü 4 saatlik operasyonla doku nakli yapıldı.

Yüzünün eski haline dönüp dönmeyeceği henüz netlik kazanmazken sosyal medyada 'hayvansever' maskeli insanlık düşmanları minik kıza küfürler savurdu.

Ayrıca SOHAYKO Derneği'nden yapılan skandal açıklamada "Asiye'nin hayatını tehlikeye atan sorumsuz anne babadan, şikayetçi olacağımızı kamuoyuna bildiririz" ifadeleriyle minik Asiye'nin ailesinden şikayetçi olacağını duyurdu.

Erdoğan'ın talimatı sonrası çılgına döndüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyelere verdiği toplatma talimatı, "hayvansever" maskeli tayfayı çılgına çevirdi.

Dünyada başka hayvan yokmuş gibi sadece sokak köpeklerini savunan ve sokakları kaos ortamına çevirmeyi amaç edinen hayvan dernekleri, topladığı 20 kişilik grupla hükümeti ve milleti tehdit etti.

İnsanları suçlayıp sokak köpeklerini savundular

Minik Asiye canıyla uğraşırken sokak köpeklerinin saldırısını meşrulaştıran, saldırının bir komplo olduğu hezeyanını savunan, köpeklerin dışarıda olmasını isterken insanların korkuyorsa dışarı çıkmasını men eden güruh akıl almaz ifadeler kullandı.

Canıyla uğraşan minik Asiye'ye ağızlarının salyasıyla küfür ettiler

Toplatılması talimatı nedeniyle köpeklerin saldırarak ağır yaraladığı küçük kız ile ailesini suçlayan faşist zihniyet, 4 yaşındaki çocuğa küfürler etti.

Malum güruh, sosyal medyada ise başıboş köpeğin parçaladığı ve canıyla uğraşan minik Asiye ile ailesine küfürler yağdırdılar.

Çocuklara "gebersinler" tepkisi

İnsanlıktan nasip sözde 'hayvansever' özde 'insanlık düşmanı' şahıslar, yazdığı mesajlarla başta Asiye olmak üzere, köpek saldırısına uğrayan çocukların ölmesini bile temenni edecek ifadeler kullandı.

Ömür Gedik'ten 'Kendimi savunurum' diyen vatandaşa tehdit: Hapsi boylarsın

Malum grubun başını çeken şarkıcı Ömür Gedik, devletin önlem alması gerektiğini söyleyen ve gerekli önlemler alınmazsa nefsi müdafa yapacağını söyleyen vatandaşa tehdit etti. Gedik, saldırıya uğradığı takdirde kendisini koruyacağını söyleyen vatandaşa "Bir masuma el uzatırsan hapsi boylarsın" ifadelerini kullandı.

'Keşke' dedirten çağrı: Hepimizin barınaklara hapsedilmesini talep ediyorum

Minik Asiye'yi görmezden gelen Ömür Gedik, ajitasyon yaptı ve insanları suçladı. Gedik, "Hepimizin barınaklara hapsedilmesini talep ediyorum" ifadesiyle "Keşke" dedirtti.

Leman Sam'dan vatandaşlara hakaret

Saldırıya uğrayan vatandaşlara yapılması gerekenleri belirten bir vatandaşa hakaret eden Leman Sam adlı şarkıcı da sokak köpeğine duyar kasarken minik Asiye'yi görmezden gelenler arasına katıldı. Vatandaşlara kin kusan Leman Sam, "Senin gibi beyinsiz ve yüreksizler yüzünden oluyor bunlar, bitmediniz" diyerek saldırdı.

Küçük kız hayat mücadelesi verirken bunu söyledi: Hepimiz ölelim, hayvanlar yaşasın

Gaziantep'te 4 yaşındaki kız çocuğu, köpeklerin saldırısı sonrası hastanede yaşam mücadelesi verirken şarkıcı Ayça Tekindor'un "Bak bir daha sek söylüyorum: Hepimiz ölelim, hayvanlar yaşasın" paylaşımında bulundu.

Minik Asiye olayında maskeleri düştü

İnsanlıktan nasip almadıklarını gösteren malum kesim, ağızlarındaki salyaları saçarak sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan vatandaşları ise sosyal medyada hedef aldı ve tehditler savurdu.

İşte o sözde 'hayvanseverler':